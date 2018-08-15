Sinem Kobal'a sürpriz parti
Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'a doğum günü için sürpriz bir parti düzenledi. Geceye Kobal'ın yakın arkadaşları katıldı.
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1Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal için sürpriz doğum günü partisi organize etti.
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2Kobal'ın yırtmaçlı eteğiyle ile dikkat çektiği geceye kardeşi Kerem Kobal, yakın dostları Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan da katıldı.
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331 yaşını kutlayan Kobal'ın doğum gününden fotoğraflar sosyal medyada da paylaşıldı.
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Son olarak Yüz Yüze dizisinde rol alan Kobal ile arasının açık olduğu Özilhan, birlikte çekildikleri pozlarla iddiaları da yalanlamış oldu.
İşte doğum günün yansıyan diğer kareler...
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