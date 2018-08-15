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Sinem Kobal'a sürpriz parti

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'a doğum günü için sürpriz bir parti düzenledi. Geceye Kobal'ın yakın arkadaşları katıldı.

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    Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal için sürpriz doğum günü partisi organize etti.
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    Kobal'ın yırtmaçlı eteğiyle ile dikkat çektiği geceye kardeşi Kerem Kobal, yakın dostları Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan da katıldı.
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    31 yaşını kutlayan Kobal'ın doğum gününden fotoğraflar sosyal medyada da paylaşıldı.
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    Son olarak Yüz Yüze dizisinde rol alan Kobal ile arasının açık olduğu Özilhan, birlikte çekildikleri pozlarla iddiaları da yalanlamış oldu.

    İşte doğum günün yansıyan diğer kareler...

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