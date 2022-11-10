Soba kurarken nelere dikkat edilmeli? (Karbonmonoksit uyarısı)

BACA TEMİZLİĞİNDE YETKİLİ FİRMA UYARISI

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz da vatandaşların yetkili firmalardan baca denetleme ve temizliği hizmeti alabileceklerini söyledi.



Yavuz, bu kapsamda firmaların bir dizi denetime tabi tutulduğunu belirterek, "Bir firmanın yetkili baca temizleme firması olabilmesi için belirli süreçleri yerine getirmesi lazım. Bazı ekipmanlar istiyoruz, ofis istiyoruz. Bu malzemeleri ekipmanları bizim istediğimiz standartlarda uygun şekilde temin etmeleri lazım. Birim olarak bunları denetliyoruz ve yetki veriyoruz. Sadece yetki belgesi vermekle bitmiyor. Bu firmaların temizledikleri bacaların, yeterli temizlenip temizlenmediğini de denetliyoruz." diye konuştu.