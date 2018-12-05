Sokak lezzetlerinde online patlama

1 Dünyanın en zengin mutfaklarından Türk mutfağının en önemli kültürel miraslarından biri de sokak lezzetleri. Dünyada tarih boyunca hemen hemen her zaman varlığını sürdüren sokak lezzetleri, ülkelerin sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve sanatsal gelişmelerle birlikte ulusal kimliklerinin oluşmasında yıllardır büyük rol oynuyor.





2 Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan sokak lezzetlerini tüketme alışkanlığı, Türk yemek kültürünün önemli bir bölümünü oluşturuyor ve bu kültür Türk insanı için gündelik hayatın önemli bir parçasını kapsıyor.





3 Midyeden kokoreçe, nohutlu pilavdan Şam tatlısına, balık ekmekten ıslak hamburgere kadar sokakta her şeyi bulmak mümkün. Bugünlerde ise bir zamanlar sadece sokaklarda rastladığımız bu lezzetlerin online yemek siparişlerine olan ilgi de arttı. Bir online sipariş sitesi, sokak lezzetlerinin yükselen trendini araştırdı ve kullanıcılarının en çok tercih ettikleri sokak lezzetleri olan midye, kokoreç, nohutlu pilav ve Şam tatlısı trendlerini açıkladı.

4 Sokakta arabasını görünce durmak istediğimiz lezzet: Nohutlu pilav

Sokakta kokusunu duyduğumuz an tok olsak bile bizi baştan çıkaran nohutlu pilav, özellikle iş veya okul çıkışlarında atıştırmalık isteyenlerin ilk durağı. Son üç yılda nohutlu pilav siparişlerinde yaklaşık 4 kat artış yaşandı. Nohutlu pilav, bu oranıyla Yemeksepeti’nde en fazla sipariş oran artışına sahip sokak lezzeti oldu.





5 1 milyon midye dolma siparişi verdik Sokak lezzetleri denince hiç şüphesiz akla gelen en popüler lezzet midye dolma. Bir oturuşta kaç tane yiyeceksin iddialarının baş kahramanı olan bu lezzeti o kadar çok seviyoruz ki son üç yılda yaklaşık 1 milyon midye dolma siparişi verdik. Günümüzde sadece sokakta yenen değil, evlere de sipariş edilen bir lezzet haline gelen midye dolma, Yemeksepeti’nin araştırmasına göre son üç yılda siparişlerini 3 kat artırdı.





6 Geç saatlerin yıldızı kokoreç oldu

Çoğu kişinin yedikten sonra bağımlısı olduğu kokoreç, genelde gece acıkınca yemek istediğimiz bir sokak lezzeti. Özellikle kokoreç sevenler geç saate kadar dışarıda kaldıklarında mutlaka eve girmeden bir köşe başında kokoreç yemenin hayalini kurarlar. Yemeksepeti verileri de bu alışkanlığı doğrular nitelikte. Kullanıcılar kokoreçi en çok gece 12’de sipariş ediyorlar. Yemeksepeti raporuna göre son üç yılda kokoreç siparişleri 2,5 kat arttı.





7 Kentin vazgeçilmez sokak tatlısı Şam siparişlerini yüzde 58 artırdı Şerbetli bir sokak tatlısı olan Şambaba veya Şam tatlısı, üstüne fıstık koyarak tüketebileceğimiz, tarçın ekerek lezzetini arttırabileceğimiz ya da arasına taze süt kaymağı sürerek tatlandırabileceğimiz bir sokak lezzeti olarak hayatımıza giriyor. Sokakta bakır tepsilerin içinde görmeye alışık olduğumuz bu lezzeti de artık evlerimizde görüyoruz. Yemeksepeti’nin araştırmasına göre geçen yıla oranla Şam tatlısı siparişlerinde %58 artış yaşandı.





8 Pazartesi sendromunu sokak lezzetleriyle atlatıyoruz

Araştırmaya göre, sokak lezzetlerini en çok akşam saatlerinde tüketmeyi seviyoruz. Siparişlerin en üst seviyeye ulaştığı saat ise 19.00. En fazla sipariş veren yaş 30, en çok sipariş verilen gün ise pazartesi oldu. Bu da yoğun ve stresli bir hafta başlangıcının ardından kendimizi sokak lezzetleriyle ödüllendirdiğimizi gösteriyor.

9 Sokak lezzetlerini en çok seven iller: Antalya, Bursa, Denizli, Kocaeli, Konya Sokak yemeklerine talebin artmasıyla birlikte pek çok restoran da bu lezzetleri menülerine dahil etmeye başladı.