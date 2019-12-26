Son 10 yılın en çok kazanan müzisyenleri

Forbes dergisi, 201-2019 yılları arasında en çok kazanan müzisyenleri listeledi. Listenin zirvesinde 2015'ten bu yana yeni albüm çıkarmasa da mevcut albümleri ve şarkılarıyla meslektaşlarının üstünde kazanç elde etmeye devam ediyor. İşte Beyonce, Taylor Swift, Elton John gibi isimlerin son 10 yılda elde ettikleri gelirler...

10. Lady Gaga 

Kazancı: 500 milyon dolar

9. Katy Perry 

Kazancı: 530 milyon dolar

8. Paul McCartney 

Kazancı: 535 milyon dolar

7. Jay-Z 

Kazancı: 560 milyon dolar

6. Elton John 

Kazancı: 565 milyon dolar

5. Diddy 

Kazancı: 605 milyon dolar

4. U2 

Kazancı: 675 milyon dolar

3. Beyonce

Kazancı: 685 milyon dolar

2. Taylor Swift 

Kazancı: 825 milyon dolar

1. Dr. Dre 

Kazancı: 950 milyon dolar

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