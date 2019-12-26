Son 10 yılın en çok kazanan müzisyenleri

Forbes dergisi, 201-2019 yılları arasında en çok kazanan müzisyenleri listeledi. Listenin zirvesinde 2015'ten bu yana yeni albüm çıkarmasa da mevcut albümleri ve şarkılarıyla meslektaşlarının üstünde kazanç elde etmeye devam ediyor. İşte Beyonce, Taylor Swift, Elton John gibi isimlerin son 10 yılda elde ettikleri gelirler...
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