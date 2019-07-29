Son gülen Jennifer Aniston oldu
Hollywood'un ünlü yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki boşanma anlaşmazlığı, adeta Jennifer Aniston'ın yıldızını parlatıyor. Yıllar önce Jolie uğruna terk edilen ABD'li oyuncunun yıllar sonra rekabetinin kazananı olduğu iddia edildi.
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1Brad Pitt 2005'te eşi olan Jennifer Aniston'ı aldattığı iddialarıyla sonra Angelina Jolie ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Aniston ile biten evliliğin ardından Jolie başlayan yeni evlilik ve yıllar sonra yaşanan boşanma krizi, eski eş ile aşk iddialarını gündeme getirdi. Hal böyle olunca da Aniston ile Jolie sürekli kıyaslandı, rekabet içinde gösterildi.
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2İddiaya göre ABD’li oyuncular Jennifer Aniston ile Angelina Jolie arasında yıllardır süren çekişmeli karşılaştırmaların kazananı Aniston oldu.
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3Hollywood’lu yazar Ian Halperin kaleme aldığı Friends With Benefits kitapta, Aniston’ın yıllardır çektiği sıkıntıların ardından son gülen olduğu yorumuna yer verildi.
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4Kitapta Aniston’ın şu an mutlu olmasının ona yılda 250 bin dolara mal olduğu ve bu parayla akıl ve beden sağlığını koruma çabalarının sonuç verdiği belirtildi.
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5Kitapta ayrıca, Jennifer’ın bir arkadaşının, “Kim derdi ki bunca yılın ardından Jennifer Angelina’dan çok daha iyi bir durumda olacak? Bu, insanlara hayata nasıl başladığınızın değil nasıl bitirdiğinizin önemli olduğunu gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.
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6Kitapta bahsedilen 350 isim arasında hayatı en iyi durumda olan insan olarak yine Aniston gösterildi.
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7Brad Pitt ve Jennifer Aniston (Bradifer) ikilisinin 5 yıllık evliliği, Angelina Jolie'nin araya girmesiyle bitmişti. Mr and Mrs Smith filminin çekimlerinde başlayan Brad Pitt ve Angelina Jolie (Brangelina) ilişkisi ise bugünlerde boşanma sürecinde.
Brad Pitt, Angelina Jolie için terk ettiği eski eşi Jennifer Aniston'dan 12 yıl sonra özür dilemişti.
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İki yıldız arasındaki kıyaslamaya Oyuncu Gerard Butler de katılmıştı. Butler, daha önce Tomb Raider serisinde birlikte rol aldığı 'Angelina Jolie mi daha iyi öpüşüyor Jennifer Aniston mu?' sorusuna bir dönem aşk yaşadığı Aninston'un daha iyi öpüştüğünü vurgulayarak, 'Tamam cevap veriyorum. Jennifer Aniston" demişti.