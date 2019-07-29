Son gülen Jennifer Aniston oldu

1 Brad Pitt 2005'te eşi olan Jennifer Aniston'ı aldattığı iddialarıyla sonra 2005'te eşi olan'ı aldattığı iddialarıyla sonra Angelina Jolie ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Aniston ile biten evliliğin ardından Jolie başlayan yeni evlilik ve yıllar sonra yaşanan boşanma krizi, eski eş ile aşk iddialarını gündeme getirdi. Hal böyle olunca da Aniston ile Jolie sürekli kıyaslandı, rekabet içinde gösterildi.

2 İddiaya göre ABD’li oyuncular Jennifer Aniston ile Angelina Jolie arasında yıllardır süren çekişmeli karşılaştırmaların kazananı Aniston oldu.





3 Hollywood’lu yazar Ian Halperin kaleme aldığı Friends With Benefits kitapta, Aniston’ın yıllardır çektiği sıkıntıların ardından son gülen olduğu yorumuna yer verildi.





4 Kitapta Aniston’ın şu an mutlu olmasının ona yılda 250 bin dolara mal olduğu ve bu parayla akıl ve beden sağlığını koruma çabalarının sonuç verdiği belirtildi.





5 Kitapta ayrıca, Jennifer’ın bir arkadaşının, “Kim derdi ki bunca yılın ardından Jennifer Angelina’dan çok daha iyi bir durumda olacak? Bu, insanlara hayata nasıl başladığınızın değil nasıl bitirdiğinizin önemli olduğunu gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

6 Kitapta bahsedilen 350 isim arasında hayatı en iyi durumda olan insan olarak yine Aniston gösterildi.

7 Brad Pitt ve Jennifer Aniston (Bradifer) ikilisinin 5 yıllık evliliği, Angelina Jolie'nin araya girmesiyle bitmişti. Mr and Mrs Smith filminin çekimlerinde başlayan Brad Pitt ve Angelina Jolie (Brangelina) ilişkisi ise bugünlerde boşanma sürecinde.

Brad Pitt, Angelina Jolie için terk ettiği eski eşi Jennifer Aniston'dan 12 yıl sonra özür dilemişti.