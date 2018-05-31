Songül Öden: Sokaktaki dili değiştirmek gerekiyor

1 Songül Öden, Hello! dergisindeki röportajında kadına yönelik şiddet hakkında konuştu. Öden şu sözleri dile getirdi: “Kadına yapılan baskıcı, ayrımcı uygulamalar ve şiddet, bugün hem Türkiye’nin hem dünyanın birinci meselesi. İstatistikler de gösteriyor ki şiddeti hep en yakınlarımızdakiler uyguluyor."

2 "Canım dediklerimiz, selam verdiklerimiz, aile kurduklarımız, işyerindeki arkadaşlarımız. Düşünülenin aksine de eğitim seviyesi düşük olanlardan gelmiyor sadece şiddet. Okumuş okumamış, profesör, hukukçu fark etmiyor, bütün statüleri kapsayan bir şiddet refleksi var.”

3 Öden, çözüm önerilerini de şöyle sıraladı: “Bu yıl Amerika’da medya sektöründeki kadınlar uğradıkları tacizleri ve tecavüzleri itiraf etti. Bu konu hakkında çok konuşuldu. Kadınların birbirine destek olması birinci kural. Erkek egemen şiddetin tetikçisi ve suç ortağı olmamaları çok önemli."

4 "Bir de sokakta hala kadın, küfrün öznesi. Sokaktaki dili değiştirmek gerekiyor. Dikkat edin, cinsel içerikli ağır bir suç işlemiş kişiye toplum dersini yine annesi ve kız kardeşi üzerinden küfür ederek veriyor."