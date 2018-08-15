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Sophie Turner nişanlısıyla havuz keyfinde

ntv.com.tr

Game of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner, şarkıcı nişanlısı Joe Jonas’la tatil yapıyor. İkili, havuz keyfi yaparken görüntülendi.

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    Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle ünlenen Sophie Turner, nişanlısı, şarkıcı Joe Jonas’la tatilde görüntülendi.

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    Miami’de tatil yapan çift, tatilde Jonas’ın 29’uncu yaş gününü de kutladı.

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    22 yaşındaki Turner, havuzda eğlendiği nişanlısıyla denize atlarken çekilen videosunu “Mutlu yıllar JoJo” mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.

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    Turner, erkek arkadaşıyla havuz keyfi yaparken cesur bikinisiyle objektiflere yakalandı.

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    Turner’ın bacağındaki dövme de dikkat çekti. Ünlü oyuncu kadın portresi dövmesini bu yıl mart ayında yaptırmıştı.

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    Turner ve Jonas, 2016’dan bu yana birlikte.

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    Çift, Ekim 2017’de nişanlandıklarını doğruladı.

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    Turner, evleneceklerini haberini, Instagram’dan paylaştığı pırlanta yüzüğünün altına yazdığı “Evet dedim” mesajıyla vermişti.

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