Sophie Turner nişanlısıyla havuz keyfinde
ntv.com.tr
Game of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner, şarkıcı nişanlısı Joe Jonas’la tatil yapıyor. İkili, havuz keyfi yaparken görüntülendi.
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Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle ünlenen Sophie Turner, nişanlısı, şarkıcı Joe Jonas’la tatilde görüntülendi.
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Miami’de tatil yapan çift, tatilde Jonas’ın 29’uncu yaş gününü de kutladı.
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22 yaşındaki Turner, havuzda eğlendiği nişanlısıyla denize atlarken çekilen videosunu “Mutlu yıllar JoJo” mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.
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Turner, erkek arkadaşıyla havuz keyfi yaparken cesur bikinisiyle objektiflere yakalandı.
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Turner’ın bacağındaki dövme de dikkat çekti. Ünlü oyuncu kadın portresi dövmesini bu yıl mart ayında yaptırmıştı.
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Turner ve Jonas, 2016’dan bu yana birlikte.
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Çift, Ekim 2017’de nişanlandıklarını doğruladı.
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Turner, evleneceklerini haberini, Instagram’dan paylaştığı pırlanta yüzüğünün altına yazdığı “Evet dedim” mesajıyla vermişti.