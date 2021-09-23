Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi

Game of Thrones dizisiyle dünya çapında tanınan Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas, Miami’de 11 milyon dolara yeni ev satın aldı. Altı yatak odalı lüks evin içinde yok yok.

ntv.com.tr 23.09.2021 - 09:19

Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 1

İngiliz oyuncu Sophie Turner ve Amerikalı şarkıcı Joe Jonas, Miami'nin Bay Point semtinde yer alan devasa malikaneyi satın aldı.

Ünlü çift, 4400 Island Road'da yer alan deniz kıyısındaki ev için 11 milyon dolar ödedi.

Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 2
Çift, California'daki 15 bin metrekarelik malikanelerini 16,8 milyon dolara satışa çıkarmalarından üç ay sonra Miami'deki bu evi satın aldı.
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 3

6 yatak odası ve 8,5 banyosu olan 10 bin 416 metrekarelik malikane, 0,4 dönümlük bir arazide bulunuyor. 

Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 4
Yakın zamanda yenilenen malikane, kapalı bahçeler, bir koi göleti, şarap mahzeni, şömine ve havuz içeriyor.
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 5

1980 yılında inşa edilen ev, en son 2014 yılında 4,2 milyon dolara satılmıştı. Mülkiyet kayıtlarına göre Küba asıllı Amerikalı müzisyen Willy Chirino, 1992 ile 2014 yılları arasında devasa malikanenin sahibiydi.

Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 6
Ev, Eylül 2020'de yaklaşık 12 milyon dolara satışa çıkarılmıştı.
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 7
İşte geçen yaz bir çocukları olan Sophie Turner ve Jone Jonas çiftinin Miami'deki 11 milyon dolarlık lüks evinden kareler...
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 8
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 9
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 10
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 11
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 12
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 13
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 14
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 15
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 16
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 17
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 18
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 19
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 20
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 21
Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi - 22

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