Sophie Turner ve Joe Jonas’ın 11 milyon dolarlık devasa malikanesi

ntv.com.tr 23.09.2021 - 09:19
İngiliz oyuncu Sophie Turner ve Amerikalı şarkıcı Joe Jonas, Miami'nin Bay Point semtinde yer alan devasa malikaneyi satın aldı.
Ünlü çift, 4400 Island Road'da yer alan deniz kıyısındaki ev için 11 milyon dolar ödedi.
6 yatak odası ve 8,5 banyosu olan 10 bin 416 metrekarelik malikane, 0,4 dönümlük bir arazide bulunuyor.
1980 yılında inşa edilen ev, en son 2014 yılında 4,2 milyon dolara satılmıştı. Mülkiyet kayıtlarına göre Küba asıllı Amerikalı müzisyen Willy Chirino, 1992 ile 2014 yılları arasında devasa malikanenin sahibiydi.