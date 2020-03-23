Sophie Turner’dan meslektaşı Evangeline Lilly'ye sert corona çıkışı: Başlarım senin özgürlüğüne

"SAKİN OLMALIYIZ"

Pek çok kişi Lilly’yi Covid-19’a karşı ciddiyetsizlikle suçlamıştı. Lilly de kendisine yöneltilen eleştirilere, “Bence hepimiz biraz sakin olmalı, nefes almalı ve bize sunulan gerçeklere bakmalıyız. Bu şekilde, yaşadığımız şeylere, küresel kilitlenmeye, kontrole, salgına ve çılgınlığa katkıda bulunulmuyor” diye yanıt vermişti.