Sophie Turner’ın Game of Thrones’taki dublörü: Joe Jonas beni öpmeye çalıştı

Okulda arkadaşlarının kendisini Sophie Turner’a benzettiklerini ancak kendisinin büyük bir benzerlik görmediğini söyleyen Laura, “Sophie ile tanıştığım ilk gün setteki ilk günüydü. Kısa sürdü, çünkü yapılacak çok iş vardı. Hızlıca bir merhaba dedi ve benzerliğimizin ne kadar garip olduğunu söyledi. Daha sonra daha fazla sohbet ettiğimizde onu daha iyi tanıdım. Arkadaş canlısı, çok hoş ve konuşkan biriydi” dedi.