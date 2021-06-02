Sophie Turner'ın yeni projesi belli oldu: The Staircase
Game of Thrones’taki Sansa Stark rolüyle hafızlara kazınan Sophie Turner, HBO Max dizisi The Staircase'in kadrosuna dahil oldu.
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02.06.2021 - 14:51
Game of Thrones‘taki Sansa Stark rolüyle yıldızı parlayan Sophie Turner yeni bir projeyle anlaştı.
Sophie Turner, HBO Max dizisi The Staircase'in başrolünde yer alacak.
Sekiz bölüm olarak ekranlara gelecek dizinin geri kalan oyuncu kadrosunda Colin Firth, Toni Collette, Parker Posey, Juliette Binoche ve Rosemarie DeWitt bulunuyor.
Dizi, eşini öldürmekle suçlanan Michael Peterson’ın aynı adlı belgeseline dayanıyor. Turner ise dizide Michael Peterson’ın evlatlık kızlarından biri olan Margaret Ratliff olarak seyirci karşısına çıkacak.
Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile evli olan Game of Thrones yıldızı İngiliz oyuncu Sophie Turner geçtiğimiz yıl anne olmuştu.
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