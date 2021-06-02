Sophie Turner'ın yeni projesi belli oldu: The Staircase

Game of Thrones’taki Sansa Stark rolüyle hafızlara kazınan Sophie Turner, HBO Max dizisi The Staircase'in kadrosuna dahil oldu.

02.06.2021 - 14:51

Sophie Turner'ın yeni projesi belli oldu: The Staircase - 1
Game of Thrones‘taki Sansa Stark rolüyle yıldızı parlayan Sophie Turner yeni bir projeyle anlaştı.


Sophie Turner'ın yeni projesi belli oldu: The Staircase - 2
Sophie Turner, HBO Max dizisi The Staircase'in başrolünde yer alacak.


Sophie Turner'ın yeni projesi belli oldu: The Staircase - 3
Sekiz bölüm olarak ekranlara gelecek dizinin geri kalan oyuncu kadrosunda Colin Firth, Toni Collette, Parker Posey, Juliette Binoche ve Rosemarie DeWitt bulunuyor.


Sophie Turner'ın yeni projesi belli oldu: The Staircase - 4
Dizi, eşini öldürmekle suçlanan Michael Peterson’ın aynı adlı belgeseline dayanıyor. Turner ise dizide Michael Peterson’ın evlatlık kızlarından biri olan Margaret Ratliff olarak seyirci karşısına çıkacak.


Sophie Turner'ın yeni projesi belli oldu: The Staircase - 5
Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile evli olan Game of Thrones yıldızı İngiliz oyuncu Sophie Turner geçtiğimiz yıl anne olmuştu.

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