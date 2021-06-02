Sophie Turner'ın yeni projesi belli oldu: The Staircase

Sekiz bölüm olarak ekranlara gelecek dizinin geri kalan oyuncu kadrosunda Colin Firth, Toni Collette, Parker Posey, Juliette Binoche ve Rosemarie DeWitt bulunuyor.

Dizi, eşini öldürmekle suçlanan Michael Peterson’ın aynı adlı belgeseline dayanıyor. Turner ise dizide Michael Peterson’ın evlatlık kızlarından biri olan Margaret Ratliff olarak seyirci karşısına çıkacak.





