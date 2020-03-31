Sosyal izolasyon günlerinde aşk: Ana de Armas ile Ben Affleck (Corona virüs karantinasında dışarı çıkan ünlüler)

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Ana de Armas ile Ben Affleck
31 yaşındaki Kübalı oyuncu Ana de Armas ile 47 yaşındaki Ben Affleck, önceki gün yine corona virüs nedeniyle boş kalan sokaklarda yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir yandan köpeklerini gezdiren çift bir yandan da neşeli bir sohbete daldı. Ana de Armas ile Ben Affleck'in sık sık birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdukları da görüldü.
Christiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez
35 yaşındaki Portekizli futbolcu Ronaldo ve 26 yaşındaki İspanyol kız arkadaşı Rodriguez, Portekiz'in Funchal bölgesinde evde karantina günlerine ara vererek iki çocuğuyla dışarı çıktı. Juventus takımının yıldız futbolcusu, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla annesinin hastalığını atlattığını duyurarak insanlara evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.
Mesajında, annesi ve kız kardeşleriyle çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Annem sağlıklı bir şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın" ifadelerini kullandı.
İlham Gencer
93 yaşındaki ünlü piyanist İlham Gencer Bebek’te görüntülendi. Hürriyet’in haberine göre, gazetecilerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine, usta sanatçı, “Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu yeni öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var. Eczaneden ilaçlarımı aldıktan sonra hemen eve gideceğim” dedi.
İşte salgına rağmen yürüyüş rutinlerinden taviz vermeyip sokakta görüntülenen diğer ünlüler...
Adam Sandler