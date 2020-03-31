Sosyal izolasyon günlerinde aşk: Ana de Armas ile Ben Affleck (Corona virüs karantinasında dışarı çıkan ünlüler)

Ana de Armas ile Ben Affleck'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.İki sevgili sosyal izolasyona rağmen sık sık köpekleriyle birlikte Brentwood sokaklarında çıktıkları gezintilerde görüntüleniyor. Ünlü çift bu konuda tek değil. İşte corona virüs salgınında evde karantina çağrılarına rağmen dışarıda olan ünlüler...

ntv.com.tr

Ana de Armas ile Ben Affleck

31 yaşındaki Kübalı oyuncu Ana de Armas ile 47 yaşındaki Ben Affleck, önceki gün yine corona virüs nedeniyle boş kalan sokaklarda yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir yandan köpeklerini gezdiren çift bir yandan da neşeli bir sohbete daldı. Ana de Armas ile Ben Affleck'in sık sık birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdukları da görüldü.

Christiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez 

35 yaşındaki Portekizli futbolcu Ronaldo ve 26 yaşındaki İspanyol kız arkadaşı Rodriguez, Portekiz'in Funchal bölgesinde evde karantina günlerine ara vererek iki çocuğuyla dışarı çıktı. Juventus takımının yıldız futbolcusu, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla annesinin hastalığını atlattığını duyurarak insanlara evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

Mesajında, annesi ve kız kardeşleriyle çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Annem sağlıklı bir şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın" ifadelerini kullandı.

İlham Gencer

93 yaşındaki ünlü piyanist İlham Gencer Bebek’te görüntülendi. Hürriyet’in haberine göre, gazetecilerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine, usta sanatçı, “Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu yeni öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var. Eczaneden ilaçlarımı aldıktan sonra hemen eve gideceğim” dedi.

İşte salgına rağmen yürüyüş rutinlerinden taviz vermeyip sokakta görüntülenen diğer ünlüler...

Gwyneth Paltrow ve Brad Falchuk
Melanie Griffith

Adam Sandler

Jennifer Garner ile çocukları Seraphina ve Samuel Affleck
Ricki Lake
Courtney Thorne-Smith
Aubrey Plaza

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