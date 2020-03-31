Sosyal izolasyon günlerinde aşk: Ana de Armas ile Ben Affleck (Corona virüs karantinasında dışarı çıkan ünlüler)

Ana de Armas ile Ben Affleck

31 yaşındaki Kübalı oyuncu Ana de Armas ile 47 yaşındaki Ben Affleck, önceki gün yine corona virüs nedeniyle boş kalan sokaklarda yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir yandan köpeklerini gezdiren çift bir yandan da neşeli bir sohbete daldı. Ana de Armas ile Ben Affleck'in sık sık birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdukları da görüldü.