Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü

ABD’nin California eyaletinde yer alan The Crossing sinemasından silah seslerinin yükseldiği dair güvenlik güçlerine ihbar geldi. Olay yerine gelen polis sinemada vurulmuş iki kişiyle karşılaştı.

18 yaşındaki kızın aldığı yaralar nedeniyle hayatını olay yerinde kaybettiği anlaşılırken 19 yaşındaki bir genç erkek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

18 yaşındaki genç kızın Rylee Goodrich olduğu, 19 yaşındaki gencin ise 1 milyondan fazla takipçisi olan ünlü fenomen Anthony Barajas olduğu açıklandı.