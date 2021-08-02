Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü

Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas, ABD’de sinema salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu gözünden vurularak yaşamanı kaybetti. Barajas’ın TikTok’ta 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

02.08.2021 - 07:18

Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 1
ABD’nin California eyaletinde yer alan The Crossing sinemasından silah seslerinin yükseldiği dair güvenlik güçlerine ihbar geldi. Olay yerine gelen polis sinemada vurulmuş iki kişiyle karşılaştı.

Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 2
18 yaşındaki kızın aldığı yaralar nedeniyle hayatını olay yerinde kaybettiği anlaşılırken 19 yaşındaki bir genç erkek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 3
Kurbanların isimleri açıklanmamıştı. Hastaneye kaldırılan gencin de hayatını kaybetmesinin ardından ABD polisi kurbanların kimliğini belirlendi.
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 4
18 yaşındaki genç kızın Rylee Goodrich olduğu, 19 yaşındaki gencin ise 1 milyondan fazla takipçisi olan ünlü fenomen Anthony Barajas olduğu açıklandı.
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 5
Çiftin ilk randevularına çıktığı ve gittikleri sinemada öldürüldükleri belirtildi.
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 6
Yaşanan talihsiz olayda ünlü fenomenin gözünden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 7
İşte iki gencin Instagram paylaşımlarından bazıları...
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 8
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 9
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 10
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 11
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 12
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 13
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 14
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 15
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 16
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas gözünden vurularak öldürüldü - 17

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