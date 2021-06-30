Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatlarla BTS yıldızı Jimin'e benzedi

K-POP ÇILGINLIĞININ GELDİĞİ NOKTA

Dünya çapında fırtınalar estiren K-pop çılgınlığı ve bu akımın bir numaralı temsilcisi BTS, her geçen gün yeni hayranlar kazanmaya devam ediyor. Hayranlığın derecesi de herhangi bir müzik grubunu beğenmenin ötesine geçebiliyor. Hayranları, Güney Koreli müzisyenlere benzemek için ellerinden geleni yapıyor. Bazıları işi bir adım öteye taşıyarak bıçak altına yatmaktan da kaçınmıyor. İşte bu hayranlığın bir örneği, İngiliz sosyal medya femomeninden geldi.