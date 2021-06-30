Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatlarla BTS yıldızı Jimin'e benzedi

ntv.com.tr 30.06.2021 - 07:00
K-POP ÇILGINLIĞININ GELDİĞİ NOKTA
Dünya çapında fırtınalar estiren K-pop çılgınlığı ve bu akımın bir numaralı temsilcisi BTS, her geçen gün yeni hayranlar kazanmaya devam ediyor. Hayranlığın derecesi de herhangi bir müzik grubunu beğenmenin ötesine geçebiliyor. Hayranları, Güney Koreli müzisyenlere benzemek için ellerinden geleni yapıyor. Bazıları işi bir adım öteye taşıyarak bıçak altına yatmaktan da kaçınmıyor. İşte bu hayranlığın bir örneği, İngiliz sosyal medya femomeninden geldi.
BTS YILDIZI JİMİN'E BENZEDİ
İngiliz YouTube yıldızı Oli London, estetik ameliyat olarak, kendini, hayranı olduğu BTS grubu üyesi Jimin’e benzetti. 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, son birkaç yıldır estetik ameliyatlarla BTS yıldızı Jimin'e benzediği için eleştiriliyordu. Şimdi ameliyatlarıyla ilgili bir video çekerek 'Koreli gözlerine' sahip olarak artık 'ırklararası' olduğunu savundu.
"YANLIŞ BEDENDE YAŞADIĞIMI ANLADIM"
Hastane yatağından paylaşım yapan sosyal medya yıldızı, göz estetiği, yüz, kaş ve şakak kaldırma operasyonları gibi bir dizi ameliyat geçirdiğini açıkladı.
Kimliği konusunda kafasının karışık olduğunu söyleyen London, son sekiz yıldır, K-pop yıldızı BTS’in çıkış yapmasından bu yana, yanlış bedende yaşadığını anladığını ve artık kendini “Koreli” olarak tanımladığını söyledi.
"BENİ ANLAMADIĞINIZI BİLİYORUM"
“Birçok insanın beni anlamadığını biliyorum ama kendimi Koreli olarak tanımlıyorum, artık Koreli görünüyorum ve Koreli hissediyorum” diyen London, “Kendimi İngiliz olarak tanımlamıyorum, bu yüzden lütfen benden İngiliz olarak bahsetmeyin. Bu benim kültürüm, orası benim ülkem, şimdi tam olarak böyle görünüyorum” diye konuştu.
"ARTIK TAMAMEN KORELİYİM"
“Kore kültürüyle özdeşleşiyorum. Kore'de yaşadım ve Kore dili konuşuyorum” diyen sosyal medya fenomeni, “Şimdi Koreli bir görünüme sahibim, tamamen Koreli görünüyorum” şeklinde konuştu.
Bir dönüşüm geçirdiğini öne süren London, artık BTS yıldızı Jimin’e benzediğini belirterek, bunun bir dışlanma sebebi olmaması gerektiğini de ekledi.