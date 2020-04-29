Sosyal medya fenomeniyle aşk iddiası Jiang Fan'ı görevinden etti

Alibaba'nın önemli platformları Tmall ve Taobao'nun bir numaralı ismi Jiang Fan'ın eşini sosyal medya fenomeni Zhang Dayi ile aldattığı iddia edildi. Alibaba, yaptığı inceleme sonucu geleceğin CEO'su olarak gösterilen Jiang Fan'ın şirketin itibarını zedelediği gerekçesiyle kıdemini düşürüp, ikramiyelerini iptal etti.

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29.04.2020 - 11:46

Çinli e-ticaret devi Alibaba son günlerde yasak aşk skandalıyla çalkalanıyor. Firmanın kritik platformları Tmall ve Taobao'nun başında bulunan 34 yaşındaki Jiang Fan'in eşini sosyal medya fenomeni Zhang Dayi ile aldattığı iddia edildi.

Jiang Fan'in eşinin, sosyal medyadan Zhang Dayi'ya kocasının peşini bırakmasını söylemesiyle

ortaya çıkan yasak aşk skandalı Çin'de sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Alibaba ise gerçekleştirdiği inceleme sonucu Jiang Fan'in 'kıdemini düşürme' ve ikramiyelerini iptal etme kararı aldı. Financial Times, Jiang Fan'in şirket yönetimi ve çalışma arkadaşlarından özür dilediğini bildirdi.

Alınan karara göre Jiang Fan Tmall ve Taobao'yu yönetmeye devam edecek. Ancak resmi görevi artık Alibaba Kıdemli Başkan Yardımcısı yerine sadece Başkan Yardımcısı olacak. Bunun yanında Jiang Fan, firmanın önemli kararlarını alan ve vizyonunu belirleyen 38 kişilik yönetici kadrosundan da çıkarıldı.

Böylece 2013'te Google'dan ayrılarak Alibaba'ya katılan Jiang Fan firmanın beyin takımından çıkarılmış oldu. Son yıllarda yıldızı parlayan bir yazılımcı olan Jiang Fan Çin medyası tarafından geleceğin Alibaba CEO'su olarak gösteriliyordu. Ancak son gelişmelerin ardından yükselme şansı bir hayli azalmışa benziyor.