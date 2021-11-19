Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede?

Haberler - ntv.com.tr 19.11.2021 - 08:55 | Son Güncelleme : 19.11.2021 - 09:02
Taylor Swift, eski plak şirketi Big Machine Recordings ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı 2012 çıkışlı Red albümünü tekrar geçen hafta tekrar yayınladı. Albümdeki bir şarkı ise günlerdir sosyal medyanın gündeminde.
Albümde yer alan All Too Well şarkısını Swift’in, 2010 yılında birlikte olduğu ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal’a yazdığı biliniyor.
Swift albüm yayınlandıktan sonra bu şarkıyla aynı isimli 10 dakikalık bir kısa film yayınladı.
Swift’in ilk yönetmenlik deneyimi olan filmin yayınlanmasının ardından şarkıda yer alan, “I left my scarf there at your sister's house And you've still got it in your drawer even now (Atkımı kız kardeşinin evinde unutmuştum ve şimdi bile senin çekmecende duruyor)” sözleri sosyal medyada viral oldu.
Filmde de şarkının sözlerine ithafen kırmızı bir atkı kullanıldı.
Swift hayranları ve bazı ünlü isimler atkının hala ünlü aktörde olup olmadığını merak ediyor.
5 Grammy sahibi Dionne Warwick, “Eğer atkı hala o genç adamdaysa artık Taylor’a geri vermeli. O senin değil. Posta ücretini ben ödeyeceğim Jake” yazarak tweet attı.
Yeni aldığı kırmızı bir atkıyla fotoğraf paylaşan şarkıcı Camila Cabello ise gönderisine “'Kırmızı eşarbım için teşekkürler @taylorswift13!!!!!” yazdı.
Gyllehhaal ile Broadway’de birlikte çalışan oyuncu Andrew Burnap ise “Bu kulağa çılgınca gelecek ve kesinlikle şaka yaptığımı düşüneceksiniz ama şaka değil, sanırım o atkı bende” dediği bir tweet paylaştı.
Jake Gyllehhaal’un kardeşi Maggie’ye ise 2017 yılında katıldığı Watch What Happens Live with Andy Cohen programında atkının onda olup olmadığı sorulmuştu.
Amerikalı oyuncu ise, “Herkes neden bana bunu soruyor bilmiyorum, atkıyla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum” demişti.