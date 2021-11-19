Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede?

Swift hayranları ve bazı ünlü isimler atkının hala ünlü aktörde olup olmadığını merak ediyor.

5 Grammy sahibi Dionne Warwick, “Eğer atkı hala o genç adamdaysa artık Taylor’a geri vermeli. O senin değil. Posta ücretini ben ödeyeceğim Jake” yazarak tweet attı.