Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede?

Taylor Swift geçen hafta Red albümünü yeinden yayınladı. Albümde yer alan ve Swift’in Jake Gyllenhaal’a yazdığı All Too Well adlı şarkı ise tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada herkes şarkı sözlerinin içinde yer alan ‘atkı’nın nerede olduğunu konuşuyor.

Haberler - ntv.com.tr 19.11.2021 - 08:55 | Son Güncelleme : 19.11.2021 - 09:02

Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede? - 1

Taylor Swift, eski plak şirketi Big Machine Recordings ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı 2012 çıkışlı Red albümünü tekrar geçen hafta tekrar yayınladı. Albümdeki bir şarkı ise günlerdir sosyal medyanın gündeminde.

Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede? - 2

Albümde yer alan All Too Well şarkısını Swift’in, 2010 yılında birlikte olduğu ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal’a yazdığı biliniyor.

Swift albüm yayınlandıktan sonra bu şarkıyla aynı isimli 10 dakikalık bir kısa film yayınladı.

Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede? - 3

İLK YÖNETMENLİK DENEYİMİ

Swift’in ilk yönetmenlik deneyimi olan filmin yayınlanmasının ardından şarkıda yer alan, “I left my scarf there at your sister's house And you've still got it in your drawer even now (Atkımı kız kardeşinin evinde unutmuştum ve şimdi bile senin çekmecende duruyor)” sözleri sosyal medyada viral oldu.

Filmde de şarkının sözlerine ithafen kırmızı bir atkı kullanıldı.

Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede? - 4

Swift hayranları ve bazı ünlü isimler atkının hala ünlü aktörde olup olmadığını merak ediyor.

5 Grammy sahibi Dionne Warwick, “Eğer atkı hala o genç adamdaysa artık Taylor’a geri vermeli. O senin değil. Posta ücretini ben ödeyeceğim Jake” yazarak tweet attı.

Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede? - 5

Yeni aldığı kırmızı bir atkıyla fotoğraf paylaşan şarkıcı Camila Cabello ise gönderisine “'Kırmızı eşarbım için teşekkürler @taylorswift13!!!!!” yazdı.

Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede? - 6

Gyllehhaal ile Broadway’de birlikte çalışan oyuncu Andrew Burnap ise “Bu kulağa çılgınca gelecek ve kesinlikle şaka yaptığımı düşüneceksiniz ama şaka değil, sanırım o atkı bende” dediği bir tweet paylaştı.

Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede? - 7

Jake Gyllehhaal’un kardeşi Maggie’ye ise 2017 yılında katıldığı Watch What Happens Live with Andy Cohen programında atkının onda olup olmadığı sorulmuştu.

Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede? - 8

Amerikalı oyuncu ise, “Herkes neden bana bunu soruyor bilmiyorum, atkıyla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum” demişti.

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