Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede?

İLK YÖNETMENLİK DENEYİMİ

Swift’in ilk yönetmenlik deneyimi olan filmin yayınlanmasının ardından şarkıda yer alan, “I left my scarf there at your sister's house And you've still got it in your drawer even now (Atkımı kız kardeşinin evinde unutmuştum ve şimdi bile senin çekmecende duruyor)” sözleri sosyal medyada viral oldu.

Filmde de şarkının sözlerine ithafen kırmızı bir atkı kullanıldı.