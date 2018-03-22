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Sosyal medyanın yeni trendi: Çocukluk döneminde çekilen unutulmaz fotoğraflar

ntv.com.tr

Sosyal medyanın yeni eğlencesi, çocukluk döneminde çekilen ve bir dönem kabus haline gelen kötü fotoğrafları paylaşmak...

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    Dijital fotoğraf makinelerinin ve kameralı akıllı telefonların henüz günlük hayatımıza girmediği 90'lar, ardında yıllar sonra albümler karıştırılırken bir an önce yok edilmesi istenen fotoğrafları da bıraktı...
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    90'ların çocukları, bugünün yetişkinleri bir dönem bu anların hiç yaşanmamasını istese de şu günlerde sosyal medyada yeni bir akıma öncülük etti.
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    BoredPanda, geçmişinden ve anılarından kaçmak yerine bunu sosyal medyada paylaşarak hep birlikte gülmeyi tercih eden kullanıcılardan bir seçki hazırladı.

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    İşte bir dönemin kabusu olan, analog fotoğraf makinelerinin ölümsüzleştirdiği 'kabus' kareler...
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