Sosyal medyanın yeni trendi: Çocukluk döneminde çekilen unutulmaz fotoğraflar
ntv.com.tr
Sosyal medyanın yeni eğlencesi, çocukluk döneminde çekilen ve bir dönem kabus haline gelen kötü fotoğrafları paylaşmak...
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1Dijital fotoğraf makinelerinin ve kameralı akıllı telefonların henüz günlük hayatımıza girmediği 90'lar, ardında yıllar sonra albümler karıştırılırken bir an önce yok edilmesi istenen fotoğrafları da bıraktı...
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290'ların çocukları, bugünün yetişkinleri bir dönem bu anların hiç yaşanmamasını istese de şu günlerde sosyal medyada yeni bir akıma öncülük etti.
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BoredPanda, geçmişinden ve anılarından kaçmak yerine bunu sosyal medyada paylaşarak hep birlikte gülmeyi tercih eden kullanıcılardan bir seçki hazırladı.
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4İşte bir dönemin kabusu olan, analog fotoğraf makinelerinin ölümsüzleştirdiği 'kabus' kareler...
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