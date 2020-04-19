Sosyal mesafeyi korumada insanlardan daha başarılı olan hayvanlar
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre corona virüs salgınından korunma önlemi olarak sosyal mesafeyi korumak ve başkalarından en az bir metre uzakta durmak gerekiyor. İnsanlar sosyal mesafeyi korumakta zaman zaman zorlansa da hayvanlar dünyası sosyal mesafe kuralında daha başarılı. Sosyal medya kullanıcıları, hayvanların mesafeli duruşlarını gösteren paylaşımlarıyla insanlara sosyal mesafe çağrısı yapıyor. İşte dünyanın farklı yerlerinde insanlara göre sosyal mesafeyi korumakta daha başarılı görünen hayvan paylaşımları...
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