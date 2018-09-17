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Söz'ün Derya'sı Deniz Baysal hakkında merak edilenler

Star TV'nin 3. sezonuyla ekranlara gelen Söz dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Deniz Baysal, Derya karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz yıl Fazilet Hanım ve Kızları'nda rol alan Baysal, özel hayatında müzsiyen Barış Yurtçu ile beraberlik yaşıyor. Peki Baysal kimdir, hakkında merak edilenler neler, sosyal medyada neler paylaşıyor? İşte Baysal hakkında bilgiler ve Instagram'da hesabında yayınladığı bazı fotoğraflar...

  • 1

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    Deniz Baysal, 5 Nisan 1991'de dünyaya geldi.
  • 2

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    Baysal, ilk ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı.
  • 3

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    Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
  • 4

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    10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı.
  • 5

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    Şu an Celal Bayar Üniversitesinde Uluslararası Ticaret Bölümü'nde eğitimine devam ediyor.
  • 6

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    İlk olarak Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı.
  • 7

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    Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı.
  • 8

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    2014 yaz ayında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.
  • 9

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    Show TV'de başlayan Beyaz Yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırdı.
  • 10

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    Baysal özel hayatında ise müzsiyen Barış Yurtçu ile birliktelik yaşıyor.

    İşte Baysal'ın sosyal medya paylaşımlarından diğerleri...

  • 11

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