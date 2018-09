Söz'ün Derya'sı Deniz Baysal: Para için oyunculuk yapıyorsan tükenirsin

Geçtiğimiz sezon Fazilet Hanım ve Kızları'nda rol alan yeni sezonda ise Söz ile ekranlarda boy göstermeye hazırlanan Deniz Baysal Vatan'a konuştu. Söz'de Savcı Derya karakterine hayat verecek olan 27 yaşındaki oyuncu, yeni rolü, bilinmeyenleri ve özel hayatı hakkında konuştu. Söz dizisi nasıl bir heyecan oluyor sizin için? - Her türlü heyecanı barındırdığım bir iş oluyor. Bir işe başlarken illa ki bir heyecan oluyor ama bunda hem iki sezon başarılı olan bir işe sonradan dahil olmanın verdiği bir heyecan, hem de çok güçlü bir karakteri oynamanın heyecanı var. Her bölümde farklı bir aksiyon alıyorum ve bu hoşuma gidiyor ve heyecanımı hep taze tutuyor.

Tutmuş bir dizide özgüven ve rahatlık veriyor mu?



- Tabii ki sağlıyor. Keşke günümüzde her iş tutsa ama maalesef çok iddialı olsanız bile bir şekilde dizinin tutmadığı çok oluyor, hayal kırıklığı yaşayıp, hatayı kendinizde arıyorsunuz. Ama burada tabii daha rahatım.



Canlandırdığınız rol gibi güçlü, istikrarlı ve kararlı mısınız?



- Önceden böyle değildim. Her şeye daha korkarak ve ürkek yaklaşırdım. Çok fazla kendime güvenim yoktu ki o güvensizlikle bile İstanbul’a tek başıma gelip setin içine daldım. Her yeni işte kendime bir şeyler kattım ve güvenimi kazandım. Şu an kendime güveniyorum ve savcı Derya gibi ayaklarım üzerinde kararlı bir şekilde durabildiğimi hissediyorum.