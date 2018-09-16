Söz'ün Derya'sı Deniz Baysal: Para için oyunculuk yapıyorsan tükenirsin

1 Geçtiğimiz sezon Fazilet Hanım ve Kızları'nda rol alan yeni sezonda ise Söz ile ekranlarda boy göstermeye hazırlanan Deniz Baysal Vatan'a konuştu. Söz'de Savcı Derya karakterine hayat verecek olan 27 yaşındaki oyuncu, yeni rolü, bilinmeyenleri ve özel hayatı hakkında konuştu.



Söz dizisi nasıl bir heyecan oluyor sizin için?



- Her türlü heyecanı barındırdığım bir iş oluyor. Bir işe başlarken illa ki bir heyecan oluyor ama bunda hem iki sezon başarılı olan bir işe sonradan dahil olmanın verdiği bir heyecan, hem de çok güçlü bir karakteri oynamanın heyecanı var. Her bölümde farklı bir aksiyon alıyorum ve bu hoşuma gidiyor ve heyecanımı hep taze tutuyor.

2 Bu dizi hangi yönünüzü tatmin etmenizi sağladı?



- Aksiyon tarafımı, güçlü bir karakteri oynamanın hazzını yaşatıp, vatanseverlik duygusunun tatminini yaşatıyor. Dizide bir savcıyı oynuyorum ama genelde de aksiyon ve gerilim türündeki yapımları, kitapları çok sevdiğim için yabancılık çekmediğim bir iş oldu. Zaten izlediğim ve okuduğum şeylerle bu role hazırlanmışım ama yönetmenimizin yönlendirmesiyle ve oyuncu arkadaşlarımın desteğiyle daha farklı şeyler yapacağımı düşünüyorum.

3 Tutmuş bir dizide özgüven ve rahatlık veriyor mu?



- Tabii ki sağlıyor. Keşke günümüzde her iş tutsa ama maalesef çok iddialı olsanız bile bir şekilde dizinin tutmadığı çok oluyor, hayal kırıklığı yaşayıp, hatayı kendinizde arıyorsunuz. Ama burada tabii daha rahatım.



Canlandırdığınız rol gibi güçlü, istikrarlı ve kararlı mısınız?



- Önceden böyle değildim. Her şeye daha korkarak ve ürkek yaklaşırdım. Çok fazla kendime güvenim yoktu ki o güvensizlikle bile İstanbul’a tek başıma gelip setin içine daldım. Her yeni işte kendime bir şeyler kattım ve güvenimi kazandım. Şu an kendime güveniyorum ve savcı Derya gibi ayaklarım üzerinde kararlı bir şekilde durabildiğimi hissediyorum.

4 Doğru anlaşıldığınızı düşünüyor musunuz?



- Oyuncuların doğru anlaşıldığını düşünmüyorum. Çünkü insanlar sizi canlandırdığınız karakterler gibi sanıyor. Ama ben böyle bilinmesini tercih ederim. Çünkü çok bilinmek, tanınmak istemem. Gizemli olmayı severim.



İçinizden nasıl bir kadın çıkmaz?



- Benden kavgacı bir kadın çıkmaz diyemem. Çünkü eğer hakkım yeniyorsa, başkasının hakkının yendiğini görüyorsam çok net kavga ederim. Ama mesela benden paragöz bir kadın çıkmaz. Hiçbir şeyi para için yapmam. Zaten oyunculuk da bence para için yapılamaz. Para için oyunculuk yapıyorsanız bir gün mutlaka tükenirsiniz.

5 Yapmak istediğiniz neler kaldı?



- Gurur duyabileceğim ister gişe, ister sanat olsun güzel bir film çekmek istiyorum. 150 dakika boyunca birini güldürmek ve sürekli seviyeyi yüksekte tutmak çok zor bir şey bu yüzden dizide tercih etmem ama filmde romantik komedi yapmak isterim. Bundan sonrası için de sadece güçlü kadınları oynamak istiyorum.