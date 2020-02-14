Enrique Iglesias ve Anna Kournikova çiftinin üçüncü çocuğu doğdu

Ünlü şarkıcı Enrique Iglesias ve ünlü eski tenisçi Anna Kournikova’nın üçüncü çocukları dünyaya geldi. Dünyanın en ünlü çiftlerinden biri olan Iglesias ve Kournikova çifti, 30 Ocak’ta dünyaya gelen kızlarının haberini, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.