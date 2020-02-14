Enrique Iglesias ve Anna Kournikova çiftinin üçüncü çocuğu doğdu

Ünlü şarkıcı Enrique Iglesias ve ünlü eski tenisçi Anna Kournikova’nın üçüncü çocukları dünyaya geldi. Dünyanın en ünlü çiftlerinden biri olan Iglesias ve Kournikova çifti, 30 Ocak’ta dünyaya gelen kızlarının haberini, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.
44 yaşındaki İspanyol şarkıcı, doğar doğmaz kucağına aldığı kızının fotoğrafını, “Güneş ışığım” notuyla paylaştı.
38 yaşındaki Rus tenisçi ise doğumdan hemen sonra kızına kavuştuğu an ile eşinin de doğumhanede yanında olduğunu gösteren fotoğrafları paylaştı.
19 yıldır birlikte olan çiftin Lucy ve Nicholas adlarında iki yaşında ikizleri bulunuyor.
Enrique Iglesias’ın ağabeyi Julio Iglesias Jr, yakın zamanda verdiği bir röportajda, Kournikova’nın doğum yapıp yapmadığı sorulunca, “Ben zaten yeniden amca oldum” diyerek doğumu doğrulamış, ancak bebeğin cinsiyetini söylememişti.
Ünlü çift, üçüncü bebeklerini bekledikleri haberini kendileri paylaşmazken, İspanyol Hola dergisinde çiftin bir Miami seyahatinde çekilen fotoğrafında Kournikova’nın büyüyen göbeğiyle hamilelik haberi duyurulmuştu. İkizlerini de hamilelik sürecinde duyurmayan çift, ancak ikizlerin doğumundan günler sonra bebek haberini paylaşmıştı.
2001 yılında Escape şarkısı klibinin setinde tanışan çift, özel hayatlarını hep kameralardan uzak tuttu.