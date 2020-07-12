Sports Illustrated kapağında ilk transeksüel model

12.07.2020 - 12:55 | Son Güncelleme : 12.07.2020 - 12:58
Ünlü model, Sports Illustrated'a kapak olmasıyla ilgili, "Sports Illustrated Swimsuit sayısının bir parçası olmaktan dolayı çok heyecanlı ve gururluyum. Dergi ekibi, çok yönlü ve güzel her tür kadını yaratıcı ve değerli bir şekilde bir araya getirerek bir başka sarsıcı sayı hazırladı" ifadesini kullandı.
Sampaio ayrıca, "Brezilya’nın kuzeyindeki bir balıkçı kasabasında bir trans olarak doğdum. Brezilya güzel bir ülke ama dünyada trans bireylerin en fazla öldürüldüğü yer; ABD’den üç kat fazla" mesajını yazdı.
Sampaio, kariyerine 2016 yılında, "L'Oreal Paris Güzellik Elçisi" seçilerek adım attı.