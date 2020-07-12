Sports Illustrated kapağında ilk transeksüel model

Ünlü model, Sports Illustrated 'a kapak olmasıyla ilgili, "Sports Illustrated Swimsuit sayısının bir parçası olmaktan dolayı çok heyecanlı ve gururluyum. Dergi ekibi, çok yönlü ve güzel her tür kadını yaratıcı ve değerli bir şekilde bir araya getirerek bir başka sarsıcı sayı hazırladı" ifadesini kullandı.

Sampaio ayrıca, "Brezilya’nın kuzeyindeki bir balıkçı kasabasında bir trans olarak doğdum. Brezilya güzel bir ülke ama dünyada trans bireylerin en fazla öldürüldüğü yer; ABD’den üç kat fazla" mesajını yazdı.

Yedi çocuklu bir ailenin mensubu olan Sampaio,

"Trans olmak genellikle insanların kalpleri ve zihinlerini sizin yüzünüze kapatması anlamına geliyor. Alaycı, aşağılayıcı ve korkutucu tepkilerle karşılaşıyoruz ve fiziksel şiddet olayları yaşanıyor. Sevgi dolu ve kabul eden bir ailede büyümek tek seçeneğimiz. Bizim için okulda verimli bir deneyim yaşamak veya haysiyetli bir iş bulmak hayal edilemeyecek kadar sınırlı ve zordur" ifadesine yer verdi.