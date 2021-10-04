Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner uzaya gidiyor

Star Trek (Uzay Yolu) serisinde Kaptan Kirk karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu William Shatner (90), uzaya gitmeye hazırlanıyor. Usta oyuncu bu yolculuğun ardından uzaya giden en yaşlı kişi unvanının da sahibi olacak.

04.10.2021 - 17:45

Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner uzaya gidiyor - 1
Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in 12 Ekim’de uzaya yapılacak yolculuğunda Star Trek serisinde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner’in de yer alacağı açıklandı.


Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner uzaya gidiyor - 2
90 yaşındaki oyuncu, Bezos'un da yer aldığı kalabalık bir ekiple uzayda yolculuk yapacak.


Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner uzaya gidiyor - 3
Usta oyuncu bu yolculuğun ardından uzaya giden en yaşlı kişi unvanının da sahibi olacak.


Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner uzaya gidiyor - 4
Shatner yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır duyduğum, bildiğim bir yeri kendi gözlerimle görme fırsatım olacak. Ne büyük bir mucize" diye konuştu.


Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner uzaya gidiyor - 5
Ekip 15 dakika sürmesi planlanan yolculukta 106 kilometre yüksekliğe ulaşacak.

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