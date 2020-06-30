Star TV'den yeni dizi: Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayacak

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star Tv’de başlıyor. Dizide Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayarak izleyici karşısına çıkacak.

30.06.2020 - 14:58

Star TV'den yeni dizi: Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayacak - 1

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ isimli dizinin, ‘Ay Yapım’ imzalı Türkiye uyarlaması çok özel bir sürprizle seyirci karşısına çıkacak. Dünyanın her yerinden büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, dizinin ilk bölümünde kendi kimliğiyle konuk olacak. Ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan ‘Call My Agent’, dünya üzerinde izlenme rekorları kırıyor. Dizinin Türkiye uyarlaması ise şimdiden büyük merak konusu. Proje boyunca hikayeye konuk olacak ünlü isimlerden ilki olan Büyüküstün, çekimlerin başlamasıyla birlikte sete çıkacak. 

Star TV'den yeni dizi: Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayacak - 2

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı projenin yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor.

Projenin oyuncu kadrosuna ise şu isimler yer alıyor:

Barış Falay

Star TV'den yeni dizi: Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayacak - 3
Canan Ergüder
Star TV'den yeni dizi: Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayacak - 4
Fatih Artman
Star TV'den yeni dizi: Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayacak - 5
Ahsen Eroğlu
Star TV'den yeni dizi: Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayacak - 6
Ayşenil Şamlıoğlu

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