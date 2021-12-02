HELİN DEMİRHAN KAYA / MERİÇ ARAL

Demirhan ailesinin kızıdır. Oldukça güzel, bakımlı bir kadındır. El bebek gül bebek büyütülmüş, bir dediği iki edilmemiştir. Bu yüzden hep kendi istediği olsun ister. Kimi zaman istekleri bencillik boyutuna varır. Karşısındaki insanın ne istediği ne hissettiği onun için çok da önemli değildir.