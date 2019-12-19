Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin Avrupa galası yapıldı 

Star Wars hayranlarının merakla beklediği yeni film Star Wars: The Rise of Skywalker’ın (Skywalker’ın Yükselişi) seyirciyle buluşmasına sayılı gün kaldı. 20 Aralık’taki gösterim öncesi filmin Avrupa galası yapıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan galaya filmin oyuncuları katıldı.
Kadın oyuncuların şıklıklarıyla beğeni topladığı galada, serinin 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu John Boyega, geleneksel kıyafetiyle dikkat çekti.
İşte Star Wars: The Rise of Skywalker’ın Londra galasına katılanlar ve galadan yansıyanlar...
Keri Russell
Naomi Ackie
J.J. Abrams
Daisy Ridley
John Boyega
Billy Dee Williams
C-3PO, R2-D2
Sith Trooper'lar
Nicola Adams
Leigh Francis
Justin Lynch, Ameer Atari, Dan Harroch, Harley Morenstein
Warwick Davies
Keri Russell
Ian McDiarmid
Linzi Stoppard
Marcus Mumford
Jordan Connell, James Cracknell
Anthony Daniels
Olly Murs
Bailee Madison
Meghan Trainor
Kelly Marie Tran
Domhnall Gleeson