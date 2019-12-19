Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin Avrupa galası yapıldı 

Star Wars serisinin yeni filmi Star Wars: The Rise of Skywalker’ın (Skywalker’ın Yükselişi) seyirciyle buluşmasına sayılı gün kala filmin Avrupa galası İngiltere’nin başkenti Londra’da yapıldı. İşte galadan yansıyanlar...

Star Wars hayranlarının merakla beklediği yeni film Star Wars: The Rise of Skywalker’ın (Skywalker’ın Yükselişi) seyirciyle buluşmasına sayılı gün kaldı. 20 Aralık’taki gösterim öncesi filmin Avrupa galası yapıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan galaya filmin oyuncuları katıldı.

Kadın oyuncuların şıklıklarıyla beğeni topladığı galada, serinin 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu John Boyega, geleneksel kıyafetiyle dikkat çekti.

İşte Star Wars: The Rise of Skywalker’ın Londra galasına katılanlar ve galadan yansıyanlar...

Keri Russell

Naomi Ackie

J.J. Abrams

Daisy Ridley

John Boyega

Billy Dee Williams

C-3PO, R2-D2

Sith Trooper'lar

Nicola Adams

Leigh Francis

Justin Lynch, Ameer Atari, Dan Harroch, Harley Morenstein

Warwick Davies

Keri Russell

Ian McDiarmid

Linzi Stoppard

Marcus Mumford

Jordan Connell, James Cracknell

Anthony Daniels

Olly Murs

Bailee Madison

Meghan Trainor

Kelly Marie Tran

Domhnall Gleeson

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