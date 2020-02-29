Star Wars’ın Chewbacca’sı Joonas Suotamo kızına Bacca adını verdi

İkinci kez baba olduğu haberini sosyal medyada paylaşan 33 yaşındaki Suotamo, “Heyecan verici bir haberimiz var: Ailemizin yeni üyesinin aramıza katılmasından dolayı mutluyuz. Küçük prensesimiz (ya da senatör ya da general ya da o nasıl isterse) bu hafta dünyaya geldi” mesajını yazdı.