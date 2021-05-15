Star'ın yeni dizisi Ada Masalı için oyuncular okuma provasında

Star’ın yeni dizisi Ada Masalı yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’u buluşturan Ay Yapım’ın yeni romantik yaz dizisi Ada Masalı’nın okuma provası tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

ntv.com.tr 15.05.2021 - 13:34

Star'ın yeni dizisi Ada Masalı için oyuncular okuma provasında - 1
Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star’ın yeni dizisi Ada Masalı için geri sayım başladı.
Star'ın yeni dizisi Ada Masalı için oyuncular okuma provasında - 2
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’u buluşturan ‘Ada Masalı’nın oyuncuları çekimler başlamadan önce okuma provasında bir araya geldi.
Star'ın yeni dizisi Ada Masalı için oyuncular okuma provasında - 3
Romantik hikayesiyle yaza damga vuracak Ada Masalı, herkesi ekran başına kilitleyecek.
Star'ın yeni dizisi Ada Masalı için oyuncular okuma provasında - 4

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Son dönemin beğenilen, başarılı oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolleri paylaştığı dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli isimler yer alıyor.

Star'ın yeni dizisi Ada Masalı için oyuncular okuma provasında - 5

Ada Masalı, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında Star’da…

Star'ın yeni dizisi Ada Masalı için oyuncular okuma provasında - 6

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