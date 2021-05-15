Star'ın yeni dizisi Ada Masalı için oyuncular okuma provasında

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Son dönemin beğenilen, başarılı oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolleri paylaştığı dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli isimler yer alıyor.