Star'ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun kadrosu belli oldu: Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak

Sefirin Kızı, Kardeşlerim gibi başarılı yapımlara imza atan yapım şirketi NGM Medya’dan yeni sezon için iddialı bir proje daha geliyor.

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ü yaptığı, hikayesini Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizi için Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak ile anlaşıldı.





