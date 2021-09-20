Star'ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun kadrosu belli oldu: Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alacak.

20.09.2021 - 17:14

Star'ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun kadrosu belli oldu: Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak - 1
Sefirin Kızı, Kardeşlerim gibi başarılı yapımlara imza atan yapım şirketi NGM Medya’dan yeni sezon için iddialı bir proje daha geliyor.


Star'ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun kadrosu belli oldu: Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak - 2
Star’da yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu adlı dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.


Star'ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun kadrosu belli oldu: Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak - 3
Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ü yaptığı, hikayesini Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizi için Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak ile anlaşıldı.


Star'ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun kadrosu belli oldu: Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak - 4
Güçlü anlatımı, başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile Kaderimin Oyunu, yeni sezonda herkesi ekrana kilitleyecek.

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