Steve Harvey'den Kainat Güzellik Yarışması'nda yine yanlış anons

2015 Kaşnat Güzellik Yarışması'nda birinciyi yanlış açıklamasıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Steve Harvey, bu yılki yarışmada da Ulusal Kostüm birincisini yanlış anons etti.

Bu yıl 68’incisi ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde yapılan 2019 Miss Universe (Kainat Güzeli) Yarışması’nı Steve Harvey sundu.

Güzellik yarışmalarının aranan sunucusu 62 yaşındaki Harvey, 2015’teki yarışmada olduğu gibi yine yanlış bir anonsa imza attı. Harvey, Ulusal Kostüm yarışmasının kazananını yanlış açıkladı.

Harvey, “Hafta başında Ulusal Kostüm yarışması tamamlandı. Kazanan Miss Filipinler...” derken, Malezya Güzeli Shweta Sekhon, kibar bir şekilde Harvey’i uyararak, “Filipinler değil, Malezya” dedi. Harvey daha sonra, bu yanlış anonsun kendi hatası olmadığını açıkladı.

“Size bir şey açıklayayım. Sadece promter’i okuyorum. Şimdi düzeltmeye çalışıyorlar. Bana 2015’te yaptıklarının aynısı” diyerek, düzeltmeyi yaptı ve en iyi kostümün sahibini Miss Malezya olarak anons etti.

Steve Harvey, 2015’te ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Miss Universe yarışmasında yaptığı yanlış anonsla hafızalara kazınmıştı.

Harvey yarışmanın ikincisi olan Kolombiya Güzeli Ariadna Gutiérrez’i yanlışlıkla birinci olarak anons etmiş, ardından hatasını fark ederek asıl birincinin Filipinler Güzeli Pia Alonzo Wurtzbach olduğunu açıklamıştı.

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