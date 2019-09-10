Süleyman Turan'ın ardından ünlülerden veda mesajları

1 HÜLYA KOÇYİĞİT



"Sevgili Süleyman Turan ile 1963 yılında Ses Mecmuası’nın düzenlediği yarışmada başayan dostluğumuz günümüze kadar devam etti. Birçok filmde de beraber yer aldık. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı Sevgili Süleyman, çok üzgünüm. Allah ailesine, yakınlarına sabır versin. Türk sineması bir değerini daha kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun."

2 ZAFER ALGÖZ



"SÜLEYMAN TURAN...Türk Sinemasında yüzlerce filmde çalışmış emek vermiş bir ağabeyımızdi..Mekanı Cennet Olsun..Başımız sağolsun.."





3 TOLGA ÇEVİK



Bir güzel İstanbul Beyefendisi, kıymetli sanat büyüğüm. Birlikte çalışmak ve uzun uzun sohbetler edebilmek şansına eriştiğim güzel ağabey Süleyman Turan... Senden çok şey öğrendim. Nur içinde yat.







4 SABAHAT AKKİRAZ



Sinema sanatçısı Süleyman Turan vefat etti. Ailemiz bir üyesini daha kaybetti. Nur içinde uyusun. Siyah beyaz zamanlardan günümüze yüzlerce filmde ve dizi de gönlümüze güzellikler katmıştı.







5 CAN YILMAZ



Yahşi Batı filminde beraber çalışma fırsatını bize vererek bizleri mutlu eden, çizer, yazar, senarist ve oyuncu abimiz Süleyman Turan bu sabah vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.







6 NEBAHAT ÇEHRE



Çok üzüldüm. Yıllar geçti birlikte çalıştık. Tanıdığım en beyefendi insandı. Hayatı çok iyi tanıyan, verilen işi başarıyla yerine getiren, nezaketiyle, iyiliği ile aranan isimdi. Yeşilçam'da belki hakkettiği yerde olmadı ama kendi yolunu çizdi. Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Ama hayatın gerçeği bu. Birlikte çalışmalarımız oldu. Sonraki işlerde de onun beyefendiliğini hep aradım. Ailesine başsağlığı diliyorum. Yolu ışık olsun, nur içinde yatsın.







7 MELTEM CUMBUL



Çok kıymetli Süleyman Turan... Başımız sağ olsun...









8 BEHZAT UYGUR



Başımız sağ olsun. Süleyman Turan çok yönlü bir sanatçıydı. Böyle sanatçılara ihtiyacımız var onlar çok azalıyorlar. Süleyman Turan'ı ben çocuk yaşlarımda tanıdım. Çok aklımda kalan filmlerinden biri 'Dikkat Kan Aranıyor' Sanatçılığının yanı sıra, mütevazılığı, insanlığı...Hüzünlü gülümseyen yüzüyle, bıraktığı eserlerle, filmlerle, senaryolarla kalbimizde olacak. Ve biz onu her zaman tıpkı onun yüzündeki hüzünlü gülümseme gibi gülümseyerek hatırlayacağız.



Farklı roller verildiği zaman böylesine yetenekli aktörler, onların altından başarıyla kalkabiliyorlar. Biz onu hep jönün iyi kalpli arkadaşı olarak gördük. Bizim Süleyman Abimiz çok yönlü bir isimdi. Bir ustayı daha yolcu ediyoruz.











9 SERMİYAN MİDYAT



"Güzel insan"











