Sundance Film Festivali kurucusu Sterling Van Wagenen’e çocuk istismarından hapis
ntv.com.tr
Sundance Film Festivali’nin kurucularından olan Sterling Van Wagenen’e çocuk istismarından 6 yıl hapis cezası verildi. Van Wagenen mahkemede yaptığı son konuşmada, “Bu noktada dileyeceğim hiçbir özür anlamlı olmayacak” dedi.
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Amerikan bağımsız sinemasının en önemli destekçisi olan Sundance Film Festivali’nin kurucu ortaklarından Sterling Van Wagenen, çocuğa cinsel saldırıdan suçlu bulunarak 6 yıl hapisle cezalandırıldı.
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Yargıç Robert Griffin, şartlı tahliye kuruluna Van Wagenen'in asgari ceza süresinden daha uzun süre hapiste tutulmasını önerdi. 2013 ve 2015’te iki ayrı olayda Van Wagenen'in saldırısına uğrayan mağdur hakkında da konuşan yargıç, “Doğru olan şeyi yaptın. Olanlardan ve olacaklardan sorumlu değilsin. Cesur bir genç kadınsın” dedi.
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3Van Wagenen, Sundance Film Festivali’ni ilk kez 1978 yılında Utah’ta organize etti. İki yıl sonra da festivalin direktörü oldu. Florida Merkez Üniversitesi Film ve Dijital Medya Okulu’nda da direktörlük görevi üstlenen Van Wagenen, Utah Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı.
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4Bu yılın başında çocuğun cinsel istismarıyla suçlanınca üniversitedeki görevlerinden istifa etti.
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Hapis cezası açıklanmadan önce yaptığı mahmede yaptığı son konuşmada Van Wagenen, “Bu noktada dileyeceğim hiçbir özür anlamlı olmayacak. Dolayısıyla özür dileme girişiminde bulunmayacağım. Yaptığımın sonuçlarını hissettiğimi bilmenizi istiyorum. Derinden hissediyorum” dedi.