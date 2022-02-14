Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler

Haberler - ntv.com.tr 14.02.2022 - 12:25
ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl dün gece yapıldı. Los Angeles’taki SoFi Stadyumu'nda oynanan maça ünlüler akın etti.
Chainz, Tyga, YG, Antonio Brown, Kanye West ve kızı North West yan yana oturdu. West ve Antonio Brown, bir ara tüm yüzlerini örten maske takmayı tercih etti.
West maskesiz de görüntülendi.
Maçı VIP tribününden izleyen ünlülerden biri Prens Harry idi. Harry'nin yanında eşi Meghan Markle değil, cinsel taciz davasıyla başı dertte olan amcası Prens Andrew'in kızı Prenses Eugenie vardı.
Justin Bieber, VIP tribününde eşi Hailey Bieber ile birlikte maçı izledi.
Rapğ şarkıcısı Jay-Z, eşi Beyonce ve kızı Blu Ivy ile maçız izledi.
Beyonce, maç çıkışında eşi Jay-Z ile görüntülendi.
Maçın ünlü seyircileri arasında son zamanların popüler çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck de vardı.
NCB kanalından canlı yayınlanan maçta, çift, müzik eşliğinde dans ederken ekrana yansıdı.
Will Ferrell ve Ryan Reynolds trübünde birlikter çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
ASAP Rocky ile birlikteliğinden ilk bebeğini bekleyen Rihanna, göbeğini açıkta bırakan cesur kıyafetiyle maç çıkışında görüntülendi.
İşte maça giderken, maç esnasından ya da maç sonrası görüntülenen diğer ünlüler...
Drake
Charlize Theron
Doja Cat
The Weeknd
French Montana
Kendall Jenner ve Devin Booker
Heidi Klum ve Tom Kaulitz
Sean Penn
Joe Jonas, Sophie Turner ve Jonathan Cheban
Jeff Bezos ve Lauren Sanchez
Andrew Garfield ve Alyssa Miller
Prens Harry ve Prenses Eugenie
Justin Bieber
Chainz, Tyga, YG, Antonio Brown, Kanye West ve North West.