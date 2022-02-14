Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'un dün gece oynanan maçına ünlüler akın etti. Kanye West'ten Justin Bieber'a, Rihanna'dan Jennifer Lopez ve Ben Affleck'e, Beyonce ve Jay-Z'den Prens Harry'ye pek çok ünlü isim Super Bowl heyecanını yaşadı. İşte 2022 Super Bowl'un ünlü seyircileri...

Haberler - ntv.com.tr 14.02.2022 - 12:25

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 1

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi  dün gece yapıldı. Los Angeles’taki SoFi Stadyumu'nda oynanan maça ünlüler akın etti.

Chainz, Tyga, YG, Antonio Brown, ve kızı North West yan yana oturdu. West ve  Antonio Brown, bir ara tüm yüzlerini örten maske takmayı tercih etti. 

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 2

West maskesiz de görüntülendi.

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 3

Maçı VIP tribününden izleyen ünlülerden biri Prens Harry idi. Harry'nin yanında eşi Meghan Markle değil, cinsel taciz davasıyla başı dertte olan amcası Prens Andrew'in kızı Prenses Eugenie vardı.

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 4

, VIP tribününde eşi Hailey Bieber ile birlikte maçı izledi.

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 5

Rapğ şarkıcısı Jay-Z, eşi Beyonce ve kızı Blu Ivy ile maçız izledi.

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 6

Beyonce, maç çıkışında eşi Jay-Z ile görüntülendi.

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 7

Maçın ünlü seyircileri arasında son zamanların popüler çifti ve Ben Affleck de vardı.

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 8

NCB kanalından canlı yayınlanan maçta, çift, müzik eşliğinde dans ederken ekrana yansıdı.

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 9

Will Ferrell ve Ryan Reynolds trübünde birlikter çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 10

ASAP Rocky ile birlikteliğinden ilk bebeğini bekleyen Rihanna, göbeğini açıkta bırakan cesur kıyafetiyle maç çıkışında görüntülendi. 

İşte maça giderken, maç esnasından ya da maç sonrası görüntülenen diğer ünlüler...

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 11

Drake

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 12

Charlize Theron

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 13

Doja Cat

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 14

The Weeknd

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 15

French Montana

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 16

Kendall Jenner ve Devin Booker

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 17

Heidi Klum ve Tom Kaulitz

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 18

Sean Penn

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 19

Joe Jonas, Sophie Turner ve Jonathan Cheban

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 20

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 21

Andrew Garfield ve Alyssa Miller

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 22

Prens Harry ve Prenses Eugenie

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 23

Justin Bieber

Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler - 24

Chainz, Tyga, YG, Antonio Brown, Kanye West ve North West.

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