Super Bowl maçını yerinde seyreden ünlüler

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl dün gece yapıldı. Los Angeles’taki SoFi Stadyumu'nda oynanan maça ünlüler akın etti.

Chainz, Tyga, YG, Antonio Brown, Kanye West ve kızı North West yan yana oturdu. West ve Antonio Brown, bir ara tüm yüzlerini örten maske takmayı tercih etti.