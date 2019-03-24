Survivor 2019’da dokunulmazlığı ve ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan’ın dün akşam ekrana gelen bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki hangi takım dokunulmazlığı kazandı? İşte Survivor Türkiye-Yunanistan sezonunda dokunulmazlık ve ödül oyununu kazanan takım...
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Survivor 2019’da heyecan hız kesmeden sürüyor. Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı akşamları TV8’de ekrana gelen Survivor Türkiye-Yunanistan'da dün akşam erzak oyunu ve haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.
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İki takımın yarışmacıları da birbirinden hırslı şekilde ter döktü. Peki kazanan hangi takım oldu? İşte Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında son yaşananlar...
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SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam oynanan erzak oyununu Yunan takımı kazandı. Takım, ödül oyunu sonunda yemek yapabilecekleri malzemeler olan bulgur, pestil, tatlı ve pekmez elde ettiler.
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SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 31. bölümünde kıyasıya bir mücadeleyle dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor Türkiye Yunanistan 23 mart 2019 dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Türkiye Yunanistan 31. bölüm dokunulmazlık oyununu Yunan takımı kazandı. Yunan takımı 10'a 4 Türk takımı karşısında dokunulmazlığı kazanarak büyük bir avantaj elde etti.
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Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ise bu akşam oynanacak ve elemenin hang takımdan olacağı belirlenecek.
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6İşte Survivor 2019'da yaşananlar...
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