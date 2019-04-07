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Survivor 2019’da dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye-Yunanistan, 6 Nisan 2019 Cumartesi günü 41. Bölümle ekranlara geldi. Peki Survivor’da bu hafta ödül oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor’ın 6 Nisan yarışmalarının sonuçları...

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    Survivor Türkiye Yunanistan’da 41. bölümde dokunulmazlık oyunu siyah ve beyaz takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. “Survivor Türkiye Yunanistan’da 6 nisan 2019 dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusunun yanıtı Survivor seyircileri tarafından merak ediliyor.
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    Survivor Türkiye Yunanistan’da 41. bölümde ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım büyük bir avantaj elde etti.
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    SURVIVOR 6 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNU

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    Türkiye ve Yunanistan takımlarından karma şekilde oluşturulan siyah ve beyaz takımların kıyasıya mücadelesi geceye damgasını vurdu.

  • 4

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    Survivor Türkiye Yunanistan’ın 41. bölümünde dokunulmazlığı kazanan 10'a 7 beyaz takım oldu.

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    SURVİVOR 6 NİSAN ERZAK OYUNU

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    Erzak oyununda Türkiye ve Yunanistan takımlarından oluşan karma takımlar yarıştı. Siyah ve beyaz olarak ayrılan takımlarda her iki ülkeden isimler karışık şekilde bulunuyor.
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    Haftanın ilk gününde yapılan yarışmada erzak oyununu beyaz takım kazandı.

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    İşte Survivor 2019'da önceki haftalarda yaşananlar...
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