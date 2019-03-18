Survivor 2019'da elemeye kimler kaldı? (Türkiye-Yunanistan'da ada konseyi)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim? soruları yanıt buldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan ancak finalde kaybeden Türk takımının ada konseyinde Atakan, Hakan ve Yusuf eleme adayları oldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan bazı kareler...
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27. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Türkiye 10-8 kazandı.
Final oyununda 3-1 kaybeden Türkiye takımı ada konseyi yapmak zorunda kaldı.
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2Erkeklerde bireysel dokunulmazlığı Yusuf, kadınlarda Büşra kazandı.
Türk takımının eleme konseyinde adı en çok yazılan Atakan, bireysel dokunulmazlığı alan Büşra'nın söylediği Hakan ve bireysel dokunulmazlık sahibi Yusuf'un söylediği Bora eleme adayları oldu.
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Kıymalı börek ödüllü haftanın performans birincileri ise Türk takımında Okay ile Seda ve Yunan takımında ise Panagiotis ve Dimitra oldu.
İşte Survivor 26. geçmiş bölümde yaşananlar...
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26. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019'un yeni haftası erzak ve dokunulmazlık oyunlarıyla başladı.
Sebze, meyve, nohut ve ayçiçek yağı ödüllü oyun 10-8 Türkiye takımının oldu.
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5İkinci mücadele ise haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yaşandı.
Türkiye takımına 10-6 üstünlük sağlayan Yunan takımı mücadeleyi kazandı.
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6İşte Türkiye-Yunanistan'dan yansıyan diğer kareler...
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