Survivor 2019'da Küba ödülünü kim kazandı? (Survivor 92. bölümden detaylar)
Survivor 2019 son bölümde dokunulmazlığı ve Küba ödülünü kim kazandı? soruları yanıt buldu. Dokunulmazlığı beyaz takım kazanırken Küba ödülünü de beyaz takım kazandı. Küba'ya gidemeyecek olan bir yarışmacı ise gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar ve Survivor'dan öne çıkan kareler...
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1Hızlandırılmış elemelere geçilen Survivor'da bir dokunulmazlık oyunu da oynandı.
Beyaz takım oyunu 10-9 kazanarak avantaj elde etti.
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2Survivor'da sona yaklaşırken ödüller büyümeye devam ediyor. Son bölümde sunucu Murat Ceylan oyunu kazanan takımın Küba'ya gideceğini ve doyasıya eğleneceğini açıkladı.
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3Survivor'da Küba seyahati ödüllü oyun öncesinde Yunan sunucu Sakis, yarışmanın iddialı isimlerinden Dalaka'ya kötü bir haber verdi. Sakis, Dalaka'nın pasaportunun süresinin dolması nedeniyle oyunu kazansa bile Küba'ya gidemeyeceğini açıkladı.
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4Sakis, "Siyah takım kazanırsa Dalaka Küba'ya gidemeyecek. Pasaportunun süresi çok yakında bitiyor. Küba'ya seyahat edebilmen için 6 aydan uzun süreli pasaportun olması lazım" dedi. Sakis'in açıklamasından sonra gözyaşlarına boğulan Dalaka, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Takımımın kazanması için çalışacağım" ifadelerini kullandı.
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5Küba ödüllü oyunda kıran kırana bir mücadele yaşandı.
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Oyunca skor 9-8'e gelince siyah ve beyaz takım best of mücadelesine çıktı. Takımlar en iyi ikişer yarışmacılarını seçti. Oyunu ise beyaz takım 10-8 kazanmayı başardı.
İşte Survivor 2019'dan öne çıkan bazı fotoğraflar...
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