Survivor 2019'da şarkı yarışmasını kim kazandı? (Survivor'da birleşme partisi)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan son bölümde şarkı yarışmasını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. Murat Boz ve Seda Sayan'ın katıldığı partide Elpida birinci olurken yarışmacılar stilleriyle dikkat çekti. İşte detaylar ve Survivor'daki birleşme partisinden kareler...
1
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının son bölümünde geleneksel birleşme partisi yapıldı. Yarışmacılar söyleyecekleri şarkıları ve kıyafetleri seçip geceye hazırlandı.
2
Murat Boz, Seda Sayan ve Survivor sunucusu Giorgios gibi isimlerin olduğu juri önünde yarışmacılar yemek ziyafetinden sonra şarkı yarışması yaptı.
3
Geçen yılın birincisi Merve Aydın'ın da birleşme partisine katıldığı gecede Yunan yarışmacı Elpida birinci oldu.
4
Acun Ilıcalı gecede şu ifadeleri kullandı: "Kazanan yarışmacı seneye sevdiği bir arkadaşı ile birleşme partisine gelecek. Geçen seneki yarışmacımız sevdiği bir arkadaşı ile burada Merve Aydın ve eşi burada. Murat Boz geliyor, her zaman birlikteyiz ben de onun düğününe gideceğim."
5
İşte Survivor 2019'un birleşme partisinden yansıyan diğer fotoğraflar...