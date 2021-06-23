Survivor 2021'de yarı finale kalan İsmail Balaban kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler)
Kırmızı takımda yarışan İsmail Balaban Survivor 2021'in İstanbul'da yapılacak finalinde yarı final koltuğuna oturmayı başardı. Peki Survivor İsmail Balaban kimdir? İşte merak edilenleri ve yarışmadan yansıyan kareleri...
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ntv.com.tr 23.06.2021 - 13:17| Son Güncelleme : 23.06.2021 - 14:46
"Er meydanlarında sarı fırtınaydım, survivor'a kasırga olmaya gidiyorum" sözleriyle dikkat çeken İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivandır.
652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edilmiştir.
Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırmıştır.
"Sarı Fırtına" lakaplı Balaban, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda da minderde yer almıştır.
Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen, 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonada başpehlivan Balaban, +90 kiloda rakibi Ömer Yavuz'u yanmiştir.
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