Survivor 2021'de yarı finale kalan İsmail Balaban kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler)

652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edilmiştir.





