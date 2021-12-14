Survivor 2022 Adem Kılıççı kimdir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarışacağı kadroda 2018 yılında Survivor şampiyonu olan boksör Adem Kılıççı da yer alıyor. Peki Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 10:09

Survivor 2022 Adem Kılıççı kimdir? - 1

Uzun yıllardır ekranlarda olan 'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken , Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.

Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2018 yılına damgasını vuran şampiyon Adem Kılıççı'nın da yer aldığı görüldü.

Survivor 2022 Adem Kılıççı kimdir? - 2

 ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Survivor 2022 Adem Kılıççı kimdir? - 3

35 yaşındaki Kılıççı, Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Survivor 2022 Adem Kılıççı kimdir? - 4

2001 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2009 Akdeniz Oyunları 2.si, 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2013 Akdeniz Oyunları 1.si, 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu olmuştur.

Survivor 2022 Adem Kılıççı kimdir? - 5

Adem Kılıççı 2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etti. Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapan Kılıççı, 21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'nin kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarıştı.

Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükseldi ancak ikinci oldu.

Survivor 2022 Adem Kılıççı kimdir? - 6

All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıççı, şampiyon oldu.

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