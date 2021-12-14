Survivor 2022 Adem Kılıççı kimdir?

Adem Kılıççı 2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etti. Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapan Kılıççı, 21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'nin kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarıştı.

Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükseldi ancak ikinci oldu.