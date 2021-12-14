Survivor 2022 Aycan Yanaç kimdir?

24 yaşında olan Aycan Yanaç, Survivor yaşantısına dair "Survivor'daki videolarımı görünce bu ben miyim diyorum. Kendimi yalnız hissettiğimde arkamda kocaman bir ailem var diyorum.

Survivor'da 10 yaş daha büyüdüm. Hayata bakışım değişti. Aç kalıyosun belli bir yerden sonra çıldırıyorsun. Ufacık bir şeyde tepki gösteriyorsun" ifadelerini kullanmıştı.