Survivor 2022 Aycan Yanaç kimdir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarışacağı kadroda 2020 yılında yarışmaya damgasını vuran ve ünlüler takımında bulunan futbolcu Aycan Yanaç da yer alıyor. Peki Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 10:20

Survivor 2022 Aycan Yanaç kimdir? - 1

Uzun yıllardır ekranlarda olan 'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.

Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2020 yılına damgasını vuran ve iddialı isimlerden biri olan Aycan Yanaç'ın da yer aldığı görüldü.

Survivor 2022 Aycan Yanaç kimdir? - 2

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başladı ve daha sonra Köln’de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

Survivor 2022 Aycan Yanaç kimdir? - 3

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkiinde oynuyor.

Survivor 2022 Aycan Yanaç kimdir? - 4

Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Survivor’da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

Survivor 2022 Aycan Yanaç kimdir? - 5

Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

Survivor 2022 Aycan Yanaç kimdir? - 6

24 yaşında olan Aycan Yanaç, Survivor yaşantısına dair "Survivor'daki videolarımı görünce bu ben miyim diyorum. Kendimi yalnız hissettiğimde arkamda kocaman bir ailem var diyorum.

Survivor'da 10 yaş daha büyüdüm. Hayata bakışım değişti. Aç kalıyosun belli bir yerden sonra çıldırıyorsun. Ufacık bir şeyde tepki gösteriyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

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