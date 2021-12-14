Survivor 2022 Aycan Yanaç kimdir?

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 10:20
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2020 yılına damgasını vuran ve iddialı isimlerden biri olan Aycan Yanaç'ın da yer aldığı görüldü.
AYCAN YANAÇ KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başladı ve daha sonra Köln’de devam etti.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkiinde oynuyor.
Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Survivor’da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.
Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
24 yaşında olan Aycan Yanaç, Survivor yaşantısına dair "Survivor'daki videolarımı görünce bu ben miyim diyorum. Kendimi yalnız hissettiğimde arkamda kocaman bir ailem var diyorum.
Survivor'da 10 yaş daha büyüdüm. Hayata bakışım değişti. Aç kalıyosun belli bir yerden sonra çıldırıyorsun. Ufacık bir şeyde tepki gösteriyorsun" ifadelerini kullanmıştı.