Survivor 2022 Nagihan Karadere kimdir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarışacağı kadroda Survivor 2016’da beşinci ve Survivor 2018 All Star’da ikinci olan atlet Nagihan Karadere de yer alıyor. Peki Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 14:41

Survivor 2022 Nagihan Karadere kimdir? - 1

Uzun yıllardır ekranlarda olan 'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.

Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2016 ve 2018 yıllarına damgasını vuran ve iddialı isimlerden biri olan 'nin de yer aldığı görüldü.

Survivor 2022 Nagihan Karadere kimdir? - 2

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere 16 şubat 1984'te Kadirli'de doğmuş Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarıştı.

Fenerbahçe'de yetişen ve sürat koşuları branşında yarışan ünlü atlet, 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.                        Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Survivor 2022 Nagihan Karadere kimdir? - 3

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazandı. Ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

Survivor 2022 Nagihan Karadere kimdir? - 4

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.

7 Şubat 2016 tarihinde 'de yayınlanmaya başlayan Survivor'da Ünlüler adına yarıştı ve çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.

2018 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci oldu.

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