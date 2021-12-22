Survivor 2022 Nagihan Karadere kimdir?

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 14:41
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2016 ve 2018 yıllarına damgasını vuran ve iddialı isimlerden biri olan Nagihan Karadere'nin de yer aldığı görüldü.
NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
Nagihan Karadere 16 şubat 1984'te Kadirli'de doğmuş Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarıştı.
Fenerbahçe'de yetişen ve sürat koşuları branşında yarışan ünlü atlet, 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.
Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazandı. Ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.
2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.
7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan Survivor'da Ünlüler adına yarıştı ve çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.
2018 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci oldu.