Survivor 2022 Nagihan Karadere kimdir?

Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.

Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2016 ve 2018 yıllarına damgasını vuran ve iddialı isimlerden biri olan'nin de yer aldığı görüldü.