Survivor 2022 Sema Aydemir kimdir?

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

35 yaşındaki Sema Aydemir, Bursa'da dünyaya geldi. Türkiye'yi atletizm dalında uluslararası alanda temsil eden Aydemir, Heptatlon branşında boy gösterdi ve Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4x400 bayrak yarışında yarışma hakkı elde etti.

Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etti ve takımın önemli isimleri arasında yer aldı.

Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istatistik performansta 1.67'lik oran ile liste başında kendisine yer buldu.