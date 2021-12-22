Survivor 2022 Sema Aydemir kimdir?

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 14:40
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2017 ve 2018 yıllarına damgasını vuran ve iddialı isimlerden biri olan Sema Aydemir'in de yer aldığı görüldü.
SEMA AYDEMİR KİMDİR?
35 yaşındaki Sema Aydemir, Bursa'da dünyaya geldi. Türkiye'yi atletizm dalında uluslararası alanda temsil eden Aydemir, Heptatlon branşında boy gösterdi ve Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4x400 bayrak yarışında yarışma hakkı elde etti.
Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etti ve takımın önemli isimleri arasında yer aldı.
Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istatistik performansta 1.67'lik oran ile liste başında kendisine yer buldu.
Sema Aydemir, 2018 yılında gerçekleştirilen Survivor All Star'da da yer aldı.
400m engelli branşında en iyi derecesini, 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti.
2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları var.
21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.