Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi)

Survivor'da kim elendi? sorusu yanıt buldu. Eleme konseyinde en az oyu alan Berna Keklikler yarışmaya veda etti. İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 17.03.2022 - 10:17 | Son Güncelleme : 17.03.2022 - 10:23

Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 1

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu çarşamba akşamı düzenlendi. Oyunu kazanan takıma ayrıca döner ve patates kızartması yanında da kola ödülü verildi.


Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 2

'da Mert ve Barış, iki oyun sonunda çıkarılan iki eleme adayı seçildi. Gönüllüler takımından Ayşe ve Hikmet, ünlülerden ise Merve ile Parviz dokunulmaz oldu.


Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 3

Oylama sonucunda Evrim ve Berna 7-7 oy alarak birlikte potaya girdi. Ünlülerden 5. aday da Parviz'in seçimiyle Adem oldu.


Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 4

Adaya en az SMS oyunu alarak veda eden isim Berna oldu.

Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 5

İşte Survivor 2022'den öne çıkan bazı kareler...

Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 6
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 7
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 8
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 9
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 10
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 11
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 12
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 13
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 14
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 15
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 16
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu (16 Mart Survivor eleme konseyi) - 17

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