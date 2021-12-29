Survivor Atakan Arslan All Star açıklaması: Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmadım

Avatar Atakan "Bu sene de Survivor'a katılamayacaktım. Yurt dışında çok önemli bir işim vardı, büyük bir sözleşmeye imza atmıştım. O proje ertelenince fırsat açıldı. Acun abi, Instagram hesabından 'Yarın saat 11:00'de kadroyu açıklayacağım' paylaşımı yaptı. Acun Abi'ye 'Durun bu nikah kıyılamaz' gibi esprili bir mesaj yazdım. 'All Star'a gelmek istiyorum' dedim. O da beni aradı, sağ olsun. Görüştük ve bana kadroda yer verdi" diye konuştu.





