Survivor Berkan Karabulut: Bana yapılanı unutmam, Dominik'i titreteceğim

Survivor All Star kadrosunda gönüllüler takımında yer alan yarışmacılardan biri olan Berkan Karabulut, "Bana yapılanı unutmam, Dominik'i titreteceğim" dedi.

Haberler 25.12.2021 - 12:53

Survivor Berkan Karabulut: Bana yapılanı unutmam, Dominik'i titreteceğim - 1

All Star 2022 kadrosunda olan bir önceki sezonun yarışmacısı Berkan Karabulut yarışma öncesi konuştu.


Survivor Berkan Karabulut: Bana yapılanı unutmam, Dominik'i titreteceğim - 2

Karabulut, "Bana yapılanı unutmam, Dominik'i titreteceğim" dedi.


Survivor Berkan Karabulut: Bana yapılanı unutmam, Dominik'i titreteceğim - 3

Karabulut sevgilisi Lale Onuk'un gideceği ve ayrı kalacakları için üzüldüğünü söyledi.


Survivor Berkan Karabulut: Bana yapılanı unutmam, Dominik'i titreteceğim - 4

Survivor Berkan açıklamasında, "Lale üzülüyor biraz ama bana güveniyor, erken dönmemi istemiyor. Ben orada o burada mücadele edecek. Arkamda olduğunu bilmek hoşuma gidiyor" sözlerini dile getirdi.


Survivor Berkan Karabulut: Bana yapılanı unutmam, Dominik'i titreteceğim - 5

İddialı olduğunu vurgulayan Karabulut, "Kaosun bol olabileceği bir seneye benziyor. Bence kaos olmama şansı yok" yorumunda bulundu.

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