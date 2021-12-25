Survivor Berkan Karabulut: Bana yapılanı unutmam, Dominik'i titreteceğim

Haberler 25.12.2021 - 12:53
Survivor All Star 2022 kadrosunda olan bir önceki sezonun yarışmacısı Berkan Karabulut yarışma öncesi konuştu.
Karabulut, "Bana yapılanı unutmam, Dominik'i titreteceğim" dedi.
Karabulut sevgilisi Lale Onuk'un gideceği ve ayrı kalacakları için üzüldüğünü söyledi.
Survivor Berkan açıklamasında, "Lale üzülüyor biraz ama bana güveniyor, erken dönmemi istemiyor. Ben orada o burada mücadele edecek. Arkamda olduğunu bilmek hoşuma gidiyor" sözlerini dile getirdi.
İddialı olduğunu vurgulayan Karabulut, "Kaosun bol olabileceği bir seneye benziyor. Bence kaos olmama şansı yok" yorumunda bulundu.