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Survivor Gizem Memiç ile Burak Mert evlendi

Miss Turkey ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Gizem Memiç ile Burak Mert dünyaevine girdi.

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    2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile evlendi.
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    Survivor 2016'ya da katılan ve adını geniş kitlelere duyuran Memiç'i bu yarışmadaki arkadaşları da mutlu gününde yalnız bırakmadı.
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    Geceye eski Survivor yarışmacılarından Efecan Dianzenza, Zafer Mete ve Damla Can katıldı.
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    28 yaşındaki Memiç'in düğüne hazırlığı ve törenden kareler sosyal medyadan da yayınlandı.

    İşte çiftin düğününden yansıyan diğer kareler...

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