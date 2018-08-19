Survivor Gizem Memiç ile Burak Mert evlendi
Miss Turkey ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Gizem Memiç ile Burak Mert dünyaevine girdi.
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12010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile evlendi.
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2Survivor 2016'ya da katılan ve adını geniş kitlelere duyuran Memiç'i bu yarışmadaki arkadaşları da mutlu gününde yalnız bırakmadı.
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3Geceye eski Survivor yarışmacılarından Efecan Dianzenza, Zafer Mete ve Damla Can katıldı.
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28 yaşındaki Memiç'in düğüne hazırlığı ve törenden kareler sosyal medyadan da yayınlandı.
İşte çiftin düğününden yansıyan diğer kareler...
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