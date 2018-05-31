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Survivor Gönüllüler İstanbul neler yaptı?

Survivor'da ilk kez verilen Türkiye ödülünü kazanan Gönüllüler takımı İstanbul'a geldi. Peki İstanbulda 1,5 gün geçiren Gönüllüler takımı İstanbul'da neler yaptı? İşte detaylar...

  • 1

    Geçen hafta vizyona giren “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” filminin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, hayranlarıyla birlikte filmi izledi.
  • 2

    İntepe, Vecihi Hürkuş’u canlandırdığı filmin Kanyon’daki gösteriminde büyük ilgiyle karşılaştı.
  • 3

    Seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Hilmi Cem, kendisi için hazırlanan doğum günü sürpriziyle de duygu dolu anlar yaşadı.
  • 4

    Gösterime İntepe’nin rol arkadaşı Gizem Karaca ile ailesi de katıldı.
  • 5

    Hilmi Cem, “Rüya gibi bir gün geçirdim, heyecanımı paylaşan tüm sevenlerime teşekkür ederim” dedi.
  • 6

    Murat Ceylan, sevgilisi Lera Marchuk ile kavuştu. İkilinin dudak dudağa verdiği poz sosyal medyada yayınlandı.
  • 7

    Damla Can da ailesine kavuştu.
  • 8

    Nagihan Karadere, kızıyla vakit geçirdi.
  • 9

    Gizem Hatipoğlu, eşi Hakan Hatipoğlu'nu elinde çiçeklerle karşıladı.
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