Survivor Gönüllüler İstanbul neler yaptı?

Survivor'da ilk kez verilen Türkiye ödülünü kazanan Gönüllüler takımı İstanbul'a geldi. Peki İstanbulda 1,5 gün geçiren Gönüllüler takımı İstanbul'da neler yaptı? İşte detaylar...
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Geçen hafta vizyona giren “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” filminin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, hayranlarıyla birlikte filmi izledi.
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İntepe, Vecihi Hürkuş’u canlandırdığı filmin Kanyon’daki gösteriminde büyük ilgiyle karşılaştı.
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Seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Hilmi Cem, kendisi için hazırlanan doğum günü sürpriziyle de duygu dolu anlar yaşadı.
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Gösterime İntepe’nin rol arkadaşı Gizem Karaca ile ailesi de katıldı.
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Hilmi Cem, “Rüya gibi bir gün geçirdim, heyecanımı paylaşan tüm sevenlerime teşekkür ederim” dedi.
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Murat Ceylan, sevgilisi Lera Marchuk ile kavuştu. İkilinin dudak dudağa verdiği poz sosyal medyada yayınlandı.
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Damla Can da ailesine kavuştu.
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Nagihan Karadere, kızıyla vakit geçirdi.
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Gizem Hatipoğlu, eşi Hakan Hatipoğlu'nu elinde çiçeklerle karşıladı.