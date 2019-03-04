Survivor şampiyonu Atakan Arslan Çukur'da rol alacak

1 Survivor programıyla adını geniş kitlelere duyuran Atakan Arslan, YouTube'da yayınlanan Magazin Noteri programına konuk oldu. Arslan, “Survivor’dan önce eşim Serap ile spor salonunda tanıştık, çok fazla özel hayatım ile gündemde olmak istemediğim için ve ilişkimiz henüz çok yeni olduğundan dolayı, hayatımdaki insanların ilişkimi ekrandan öğrenmesini istemedim” dedi.

2 Türk halkına hakaret etmekten dolayı yargılandığı davada beraat eden Survivor şampiyonu Avatar Atakan konu hakkında şöyle konuştu: “Survivor yarışmasına katıldıktan sonra popülerlik kazandım. Bu popülerliğin sonunda beni karalamak için bir video medyaya sızdırıldı"

3 "Sanki ben Türk halkına hakaret etmişim gibi lanse edildi. Magazin programları da bu karalama kampanyasının bir parçası oldu”

4 Arslan, hakkında çıkan Çukur dizisine oyuncu olarak girecek iddialarına da yanıt verdi. Arslan, “Çukur dizisinin yapım ekibi ile görüşmeler yaptım, fakat onların süreci nasıl ilerliyor bilmiyorum, henüz kesin olarak geri dönüş almadım hala olabilir” dedi.

5 29 yaşındaki Arslan, daha önce Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde rol almıştı.

6 Survivor’ı takip ettiğini açıklayan Avatar Atakan, birbirine düşerek ikiye ayrılan takımda “Yusuf ve Atakan’ı” daha haklı gördüğünü söyledi.