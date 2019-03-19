Survivor Türkiye-Yunanistan son bölümde otomobil oyununu kim kazandı?
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde ödül ve otomobil oyunlarını kim kazandı? soruları yanıt buldu. Yarışmacıların karışık olarak yarıştığı otomobil ödülü Yunan takımından Tony'nin oldu. İşte son bölümden detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan fotoğraflar...
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28. YENİ BÖLÜMDESurvivor 2019'un 28. bölümünde ödül ve otomobil oyunları oynandı.
Kek ödüllü ilk mücadele 10-9 Yunanistan takımının oldu.
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Ootomobil ödüllü olan ikinci mücadele ise takımlar karma şekilde yapıldı.
Yunan ve Türk yarışmacıların karışık olarak siyah ve beyaz takım olarak yarıştığı otomobil Yunanistan'dan Tony'nin oldu.
İşte 27. geçmiş bölümde yaşananlar...
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27. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Türkiye 10-8 kazandı.
Final oyununda 3-1 kaybeden Türkiye takımı ada konseyi yapmak zorunda kaldı.
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4Erkeklerde bireysel dokunulmazlığı Yusuf, kadınlarda Büşra kazandı.
Türk takımının eleme konseyinde adı en çok yazılan Atakan, bireysel dokunulmazlığı alan Büşra'nın söylediği Hakan ve bireysel dokunulmazlık sahibi Yusuf'un söylediği Bora eleme adayları oldu.
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Kıymalı börek ödüllü haftanın performans birincileri ise Türk takımında Okay ile Seda ve Yunan takımında ise Panagiotis ve Dimitra oldu.
İşte Survivor 26. geçmiş bölümde yaşananlar...
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26. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019'un yeni haftası erzak ve dokunulmazlık oyunlarıyla başladı.
Sebze, meyve, nohut ve ayçiçek yağı ödüllü oyun 10-8 Türkiye takımının oldu.
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7İkinci mücadele ise haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yaşandı.
Türkiye takımına 10-6 üstünlük sağlayan Yunan takımı mücadeleyi kazandı.
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8İşte Türkiye-Yunanistan'dan yansıyan diğer kareler...
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